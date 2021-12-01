أصحاب شركات السياحة يطالبون بسرعة إصدار ضوابط تنظيم «العمرة»

طالب عدد من أصحاب شركات السياحة بالإسكندرية بسرعة العمل على إصدار الضوابط المصرية الخاصة بتنظيم رحلات العمرة، حتى تبدأ الشركات بعد ذلك فى الاستعداد للموسم وفقاً لتلك الضوابط.

وأكد البعض أنه عقب إصدار تلك الضوابط تبدأ بعض الإجراءات منها إبرام التعاقدات مع الوكلاء السعوديين وتوثيق العقود والإعلان عن برامج الشركات وتسعيرها وفقاً لتلك الإجراءات.

كما حذر عدد من أصحاب شركات السياحة فى الإسكندرية العملاء وراغبى أداء العمرة من سداد أى مبالغ مالية لرحلات العمرة فى الوقت الراهن لحين إصدار الضوابط المصرية، وكذلك عدم التعامل مع أى وسطاء أو من خلال سماسرة العمرة درءاَ للمشكلات التى قد تحدث.

وقال حسام الحلو، رئيس مجلس إدارة شعبة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، نائب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن قرار السلطات السعودية بتشغيل رحلات العمرة من عدة دول ومنها مصر، بداية من شهر ديسمبر المقبل، سيستغرق بعض الوقت لحين تعاقد الشركات وصدور الضوابط المصرية فى هذا الشأن.

وأضاف أن شركات السياحة والطيران ستنتظر إصدار الضوابط المصرية التى تعكف عليها الجهات المسؤلة حالياً، تمهيداً لبدء تنظيم رحلات العمرة.

الحلو: بعض السماسرة يقومون بجمع جوازات السفر من الراغبين فى أداء المناسك وهو أمر مخالف

وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أنه عقب إصدار الضوابط المصرية سيتم اعتمادها من وزير السياحة ثم يتم توثيق العقود بين الشركات المصرية والسعودية.

وطالب الحلو المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة بعدم دفع أى مبالغ مالية فى الوقت الحالى لأى جهة، وذلك نتيجة عدم وجود برامج معتمدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شعبة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك بعض السماسرة يقومون بجمع جوازات السفر من المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة، لافتاً إلى أن هذا أمر مخالف لحين إعلان وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة عن البرامج المنظمة للرحلات.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية قامت مؤخراً بالإعلان عن تفاصيل إصدار تأشيرات العمرة والدخول للمملكة، من جانب الراغبين فى أداء العمرة من كافة الدول المسموح لها بالسفر المباشر إلى المملكة، ومن ضمنها مصر.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الشرط الأول لإصدار تأشيرات العمرة والدخول للمملكة هو أن يكون الشخص مستكملاً لجرعات اللقاح والتحصين، قبل إصدار تأشيرة العمرة، حتى يتمكن من الدخول إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، وأن هناك مرتكزات أساسية للضوابط والآليات التنفيذية لاستقبال ضيوف الرحمن.

وتشمل الركيزة الأولى، أن يسمح للمعتمرين من خارج المملكة بتأشيرات عمرة والمحصنين بأحد جرعات اللقاح المعتمدة فى المملكة والمحصنين بإحدى جرعات اللقاح فى السعودية، حيث أنه بعد القدوم يمكن أداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة حسب التصاريح لهم من تطبيق “اعتمرنا” تحت إشراف شركات ومؤسسات العمرة السعودية ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسى على هذه الفئات.

أما الركيزة الثانية: تطبيق الحجر المؤسسى فى مقر إقامتهم بالمملكة لمدة 3 أيام على المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية واستكملوا جرعات اللقاح المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، مع إجراء فحص مخبرى “PCR”، بعد مضى 48 ساعة من تاريخ بدء الحجر المؤسسى، وفى حالة ظهور النتيجة سلبية يستطيع أداء مناسك العمرة وفترة إقامتهم حسب مدة التأشيرة أو البرنامج النظامى لضيوف الرحمن من خارج المملكة.

وبدوره طالب محمد عزت، عضو مجلس إدارة لجنة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية بسرعة العمل على إصدار الضوابط المصرية الخاصة بتنظيم رحلات العمرة، حتى تبدأ الشركات بعد ذلك فى الاستعداد للموسم وفقاً لتلك الضوابط.

وأضاف عزت أنه عقب إصدار تلك الضوابط تبدأ بعض الإجراءات منها إبرام التعاقدات مع الوكلاء السعوديين وتوثيق العقود والإعلان عن برامج الشركات وتسعيرها وفقاً لتلك الإجراءات.

وناشد عضو مجلس إدارة لجنة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، الشركات السياحية بعدم اتخاذ إجراءات للحجز مع المعتمرين أو طرح أى برامج لحين الإعلان عن الضوابط المصرية، وذلك لعدم الارتباط بأسعار معينة ثم تغيرها ما يؤثر على مصداقية شركات السياحة مع عملائها.

وطالب عزت مع العملاء وراغبى أداء العمرة بالتعامل مع شركات السياحة مباشرة دون أى وسطاء أو من خلال سماسرة العمرة درءاَ للمشكلات التى قد تحدث، خاصة أن الفترة الماضية مع توقف العمرة لم يستطيع بعض العملاء الحصول على المبالغ التى دفعوها للسماسرة.

وأشار عضو مجلس إدارة لجنة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى السلطات السعودية تعتمد اللقاحات الأوروبية والأمريكية، وهى: موديرنا، وجونسون، وفايزر، وأسترازينكا، لكنها لا تعتمد لقاحى سينوفارم، وسينوفاك.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت الخميس الماضى، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحى المؤسسى لمدة 5 أيام، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 1/ 12/ 2021.

وتقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول: مصر – إندونيسيا – البرازيل – باكستان – فيتنام – الهند.