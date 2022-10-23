أصحاب المقاهي بغرفة الإسكندرية : تراجع النشاط 15% مع تطبيق المواعيد الشتوية للمحال

أكد أعضاء فى لجنة أصحاب المقاهي في الغرفة التجارية في الإسكندريه ، أن هناك تأثيرا في حركة التشغيل مع تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال بنسب تراجع تتراوح من 15 إلى 20% على نسب التشغيل والمبيعات ، لافتين إلى أن هناك العديد من المنشآت تعانى من تراكم الديون عليها.

وأشار البعض إلى أنهم يوافقون على تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال لكن ذلك في حالة وجود تحسن للأوضاع التشغيلة ، وأن يكون الاقتصاد في حالة جيدة ، أما الآن فهناك مطالب بفتح المجال لتحسين مناخ العمل بما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين ، خاصة أن تلك المنشآت تحتاج لأى عملية تشغيل يمكن أن تتم ، لافتاً إلى أنه في حالة عدم وجود عمل في تلك الأماكن والمنشآت فإنها ستغلق من تلقاء نفسها توفيراً للنفقات.

كما أشار بعض أعضاء لجنه أصحاب المقاهي في الغرفة التجارية في الإسكندريه ، إلى أن دخول المدارس ينعكس أيضا على نسب الرواد والعملاء خاصة في فتره الشهر الأول من الدارسة ، مرجعين ذلك لوجود أولويات في المنازل خلال تلك الفترة يتم توجيه الأموال إليها .

فى البداية قال عفت صلاح سكرتير لجنه أصحاب المقاهي في الغرفه التجارية في الإسكندرية ، أن تطبيق العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية التى دخلت حيز التنفيذ الأيام الماضية لها تأثير كان متوقع على نسب وحركة التشغيل .

وأوضح صلاح أن التوقعات حول تأثر نشاط المقاهي بتطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية وتأثيرها يتراوح نسبته من 10 إلى 15% من حيث التراجع في الإقبال .

وأكد أن نسبة من رواد المقاهى يكون من الموظفين الذى يعمل حتى الساعة الخامسة وثم يعود إلى منزله وبعد ذلك يقرر النزول مرة أخرى في الثامنة للجلوس مع زملائه ، لافتاً إلى أن المواعيد الشتوية يمكن أن تؤثر على هذا الأمر .

كما أشار سكرتير لجنه أصحاب المقاهي في الغرفه التجارية في الإسكندرية ، إلى أن دخول المدارس ينعكس أيضا على رواد المقاهى خاصة في فتره الشهر الأول من بداية العام الدراسى .

ولفت صلاح إلى أن التراجع في معدلات الإقبال على المقاهى يقدر بنحو 10% في الشهر الأول من الدارسة ، مرجعاً ذلك لوجود أولويات في المنازل خلال تلك الفترة يتم توجيه الأموال إليها .

وأشار صلاح إلى أن بعض أصحاب المقاهي بدأ يستعد للانتظام في منظومة نقاط البيع وفقاً لمتطلبات مصلحة الضرائب ، وذلك عوضاً عن استخدام الحاسب الآلي.

ويرى البعض أن تراجع نسب التشغيل قد يؤدي إلى تراجع أعداد العمال في المقاهي كنوع من تخفيض النفقات ، حيث إنه نتيجة التراجع فى حركة التشغيل بدأ يدفع بعض المنشآت بدأت تقسم الأماكن المتاحة بداخلها وتؤجر بعضها في جزء من المطاعم نتيجة ضعف التشغيل وحركة الإقبال عليها.

بدوره أكد رامي أبو علي عضو لجنة أصحاب المقاهي في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، المدير المسئول عن أحد الكافتيريات السياحية على كورنيش المدينة ، أن تطبيق المواعيد الشتوية لإغلاق المحال التجارية من المتوقع أن يكون له تأثير على حركة التشغيل .

وأضاف أبوعلى أنه في اليوم الأول من بدء العام الدراسى هذا العام تراجعت نسب التشغيل بنسب تتراوح من 35 إلى 40%.

ولفت أبو على إلى أن الإسكندريه لها طبيعة خاصة بالنسبة لتطبيق الموعيد الشتوية لإغلاق المحلات كونها أحد الأماكن السياحة الساحلية ما يجعل هناك إمكانية لتعديل هذه المواعيد ، حيث إنه يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

وتوقع المدير المسئول عن أحد الكافتيريات السياحية على كورنيش المدينة، أن يكون هناك تأثير في حركه التشغيل مع تطبيق المواعيد الشتوية بنسب تراجع تتراوح من 15 إلى 20 في المئة على نسب التشغيل والمبيعات .

وكشف أبو على أن هناك العديد من المنشآت تعانى من تراكم الديون عليها ، خاصه الضرائب المستحقة والتأمينات المتأخرة وغيرها من الديون المستحقه على بعض المحلات والمنشآت .

وأشار إلى أنه يوافق على تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال لكن في حالة وجود وفرة اقتصادية وتحسن للأوضاع التشغيلة ، وأن يكون الاقتصاد في حالة جيدة.

وتابع : أما الآن ونحن في أزمة وبالتالي نطالب بفتح المجال بعض الشيء لأي عنصر يساعد على تحسين مناخ العمل بما يساعد في تخفيض الأعباء على المواطنين .

واعتبر المدير المسئول عن إحدى الكافتيريات السياحية على كورنيش المدينة، أن تلك الفتره المنشآت تحتاج لأى عملية تشغيل يمكن أن تتم ، لافتاً إلى أنه في حال عدم وجود عمل في تلك الأماكن والمنشآت فإنها ستغلق من تلقاء نفسها توفيراً للنفقات .

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ يوم الجمعة، 30 سبتمبر الماضى بدأ رسميا تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمقاهي والمطاعم ، وفقًا لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية الصادر عن وزير التنمية المحلية، والذى نص على أن يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس الأخير في شهر سبتمبر.

ووفقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى تكون شهور الصيف اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، لتغلق المحال في العاشرة مساء ، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

وتتضمن المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً ، وتتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 منتصف الليل.

وحيث يتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل ، وذلك مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وكذلك يتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً ، مع استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

كما تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، وذلك مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كما يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.