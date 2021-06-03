أصحاب المقاهي بالإسكندرية يرحبون بعودة العمل بالمواعيد الصيفية

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي في غرفة تجارة الإسكندرية، ترحيبهم بموافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال، لتأثير ذلك الإيجابى على نسب التشغيل خلال الفترة القادمة..

وتوقع أعضاء بمجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تتحسن نسب التشغيل بشكل تدريجى عقب القرار.

ولفت البعض إلى أن حركة التشغيل تعتمد على الرواد من الأسر والتى تنعكس امتحانات نهاية العام على حركة خروج البعض منهم ، وبالتالى فإن عدم عامل مؤثر على التشغيل .

وقال رامي أبو على عضو مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهى بغرفة تجارة الإسكندرية، إنه مع اليوم الأول لتطبيق العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، فإن حركة التشغيل بلغت 20% فقط إجمالى التشغيل.

التأقلم على المواعيد

وأضاف أبو على أن القرار جيد ، إلا أن هناك قطاعات من المواطنين لا تزال تتأقلم على العودة لتلك المواعيد مرة أخرى .

واعتبر عضو مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الوصول بحركة التشغيل لنحو 20% فى كل الأحوال أقضل من الإغلاق الكامل، لافتاً إلى أن نتائج القرار الفعلية تبدأ فى الظهور يومى الخميس والجمعة .

كما اعتبر عضو مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الأماكن التى أغلقت على مدار الفترات الماضية سيكون من الصعوبة أن تعاود الفتح مرة أخرى فى الفترة الحالية .

وأشار إلى أنه لا يزال البعض من العاملين فى القطاع قد فقد دخله، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تسمح للعمل بنصف طاقة العاملين .

كما اعتبر أن تعدد الجهات الرقابية التى تمارس التفتيش على النشاط يساهم فى تعقيد بعض الإجراءات وتضاربها.

وطالب عضو مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهى بمعاقبة المخالف للقواعد ، لافتاً إلى أن هناك عدد من أصحاب المنشآت يسعى لإنهاء إجراءات التراخيص الخاصة به.

ولفت إلى أنه مع توجه الدولة للإغلاق فى الساعة التاسعة خلال الفترة الماضية كان يتم التطبيق بحزم إلا أن بعض المناطق الشعبية لم تكن ملتزمة بتلك الإجراءات .

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الأحد الماضي بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على استمرار الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات، التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، كما أن الحكومة تعمل على قدم وساق؛ من أجل وضع جميع المنشآت الطبية والمستشفيات على أهبة الاستعداد بشكل دائم للتعامل مع جائحة كورونا، في ضوء توجيهات الرئيس بجاهزية القطاع الطبي بشكل مستديم للتعامل مع هذه الجائحة.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارًا من أول يونيو 2021، حيث يستمر فتح المحال التجارية حتى ١١ مساءً والمطاعم إلى ١٢ مساءً.

وأكد مجلس الوزراء أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، كما تم التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، ولاسيما التي تشهد تكدسًا ملحوظًا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التي من بينها منع تقديم “الشيشة”.



ومن جانبه أكد شعبان السيد متولى ، رئيس مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، أن العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، سيكون له تداعيات إيجابية على القطاع .



وأضاف متولى أن القرار سيؤدى لإتاحة ساعات تشغيل أضافية بعد الساعة التاسعة وحتى الواحدة صباحاً ، لافتاً إلى أنه فى اليوم الأول للتشغيل بعد التطبيق لتلك المواعيد لا يزال هناك البعض من اعتاد على المواعيد المبكرة وهناك من يسهر .

كما توقع رئيس مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تتحسن نسب التشغيل بشكل تدريجى عقب القرار، ولكنها لن تظهر فى الأسبوع الأول .

وأوضح متولى أنه سيسعى مع مجلس إدارة اللجنة أن يكون كل عضو مسئول عن حى معين ، لافتاً إلى انه سيتم تنظيم اجتماع للجنة قريباً .

كما أوضح رئيس مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هناك بعض التحديات فى مقدمتها العمالة، لافتاً إلى أن هناك البعض من يتقاضى نصف الراتب.