أصحاب المقاهي بالإسكندرية: نسب التشغيل أقل من 7% مع تطبيق قرارات الإغلاق

وفى البداية أكد شعبان السيد متولى ، رئيس مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، أن قرار إغلاق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والسينمات في الساعة التاسعة مساء اعتبارا من أمس الخميس لمدة أسبوعين سيكون له تداعيات سلبية على القطاع

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي فى غرفة تجارة الإسكندرية، تراجع نسب التشغيل مع دخول قرار إغلاق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والسينمات في الساعة التاسعة مساء حيز التنفيذ على مدار اليومين الماضيين.

وتباينت نسب التشغيل وفقاً لعدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي فى غرفة تجارة الإسكندرية فقد اعتبر البعض أن اليوم الأول لتطبيق القرار فإن حركة التشغيل بلغت 7% فقط ، بينما رأى البعض أن نسبة التشغيل خلال اليومين الذى تم تطبيقه فيهما تبلغ نحو ١٪ فقط.

كما رأى البعض أن التساهل فى تطبيق الإجراءات هو الذى سمح للبعض بعودة الشيشة ثم تم لاحقا النزول بحملات لمواجهة تلك المخالفات ، وأن التشديد يكون على المقاهي فى منطقة الكورنيش ومحور المحمودية ، بينما توجد مقاهى في بعض المناطق الشعبية لا تلتزم بالتطبيق.

وفى البداية أكد شعبان السيد متولى ، رئيس مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، أن قرار إغلاق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والسينمات في الساعة التاسعة مساء اعتبارا من أمس الخميس لمدة أسبوعين سيكون له تداعيات سلبية على القطاع.



وأضاف متولى أن القرار مؤثر جداً على قطاع المقاهى ، كونها تفتح فى أيام رمضان عادة بعد العصر ، والشغل يبدأ عادة فى الساعة السابعة ، لافتاً إلى أنه سيتم الإغلاق بعد صلاة العشاء.

كما اعتبر رئيس مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، أن القرار سيؤدى لتضرر كبير للقطاع ، وتردى الأوضاع.

وقدر رئيس مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، نسبة التشغيل خلال اليومين الذى تم تطبيقه فيهما بنحو ١٪ فقط ، لافتاً إلى أن العمالة ستكون من أكثر المتضررين من هذا القرار.



وأوضح متولى أن أصحاب الأماكن سيلحق بها أيضاً الضرر ، كون ما يترتب عليها من التزامات يكون مطالب بسدادها.

كما أوضح رئيس مجلس أدارة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، ان هناك البعض غير ملتزم بالقرار ، ويجب بالتصدى للمخالفين ، لافتاً إلى أن هناك عدد من المقاهى أغلقت نهائياً منذ يوم الخميس مع بدء سريان القرار.

وتسائل متولى عن ماذا يمكن ان يحققه المقهى من التشغيل من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة موعد الأغلاق ، وذلك فى ظل تفاوت أسعار المشروبات من مقهى لآخر .

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن إغلاق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والسينمات في الساعة التاسعة مساء اعتبارا من أمس الاول الخميس لمدة أسبوعين.



ومن جانبه قال رامي أبو على عضو مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن اليوم الأول لتطبيق قرار إغلاق المحلات في الساعة التاسعة مساء اعتبارا من أمس الخميس لمدة أسبوعين فإن حركة التشغيل بلغت 7% فقط من إجمالى التشغيل.

وأضاف أبو على أن القرار سيترتب عليه خسائر وأضرار بالغة على العاملين في القطاع.



واعتبر عضو مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن القرار غير مدروس ، لافتاً إلى أن الدولة تغلق بعض الفئات وتسمح للكافيهات التابعة للفنادق والشواطئ الخاصة بالعمل.

وأوضح أن المقاهي لا تفتح صباحا فى شهر رمضان ، وبالتالى فإن هذا يعني تضرر للعاملين بالقطاع، خاصة أنه خلال شهر رمضان المبارك يكون التشغيل بنصف الطاقة حيث يعمل طاقم التشغيل لمدة خمسة عشر يوما فقط للتبديل فيما بينهم.



وأشار أبو على إلى أنه إذا كانت الدولة تريد إغلاق القطاع لمدة شهر على أن تتحمل الدولة مبالغ مالية كإعانات بطالة ولكن بمبالغ كافية وليس خمسمائة جنيه والتى لا تكفى متطلبات المنزل من فواتير الكهرباء والمياه والغاز والإنترنت وخلافه ، فلا ضير من ذلك.

كما أوضح عضو مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن التشغيل خلال الأيام الماضية من شهر رمضان يبلغ نحو 20% فقط من الطاقة التشغيلية والتى لم تصل إلى نصف الطاقة المتاح العمل بها.



واعتبر عضو مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن التساهل فى تطبيق الإجراءات هو الذى سمح للبعض بعودة الشيشة ثم تم لاحقا النزول بحملات لمواجهة تلك المخالفات.

وأوضح أبو على أن التشديد يكون على المقاهي فى منطقة الكورنيش ومحور المحمودية ، بينما يوجد مقاهى في بعض المناطق الشعبية لا تلتزم بالتطبيق.



وكانت نشرت الجريدة الرسمية نص قرار رئيس الوزراء بما تمت الموافقة عليه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وأعلنها رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء.

ونص القرار في مادته الثانية على أن حكم المادة الأولى الخاصة بأن يتم غلق المحال والمولات والكافيتريات الساعة التاسعة مساء لا يسري على المطاعم والكافيتريـات الكائنـة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة ، ومحال البقالـة، البدالين التموينين، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسـماك، والصيدليات ، والسوبر ماركت.

ما لا يسرى على أسواق الجملة المرخصة من الجهات المختصة علـى أن يقتصر العمل بأسواق الجملة من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا علـى اسـتلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور ، وأيضا ماكينات تموين المركبـات بـالوقود ، مراكـز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.

ونصت المادة الأولى على أن تُغلق الساعة التاسعة مساء أمام الجمهور وحتى الساعة السادسة صـباحا بجميع أنحاء الجمهورية جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريـات والكافيهـات والكازينوهـات والملاهي والنواد ى الليلية والحانات والمراكز التجارية ( المولات التجارية ) وغيرهـا من المحال والمنشآت التي تبيع الـسلع التجار يـة أو تقـدم المـأكولات أو الخـدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة وجميع المحال العامة مع الالتزام بجميـع الإجراءات الاحترازية المقررة.

ونصت على أن يقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية التى تقدم المأكولات والمـشروبات بعـد الساعة التاسعة مساء على تقديم خدمة التيك أواى دون الجلوس وخـدمات التوصـيل للمنازل مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة.