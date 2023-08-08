أصحاب المخابز: قفزات جديدة للدقيق بالأسواق

أكد عدد من أصحاب المخابز الإفرنجية والسياحية ارتفاع سعر الدقيق الفاخر والعادى الذى يتم استخدامه فى إنتاج الخبز الفينو والمخبوزات الأخرى بداية من أغسطس الجاري، مشيرين إلى أن سعر طن الدقيق الفاخر قفز بنحو 500 و1600 جنيه فى الطن العادي.

وقال عبد الرحمن يوسف عضو الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية – فى تصريحات لـ«المال» – إن سعر طن الدقيق الفاخر قفز إلى 24 ألفا و500 جنيه مقابل 24 وطن الدقيق العادى 18 ألفًا بدلا من 16 ألفا و400 جنيه، مقارنة مع الشهر الماضي.

وأضاف “يوسف” أن أسعار باقى مدخلات إنتاج صناعة الخبز الفينو والبلدى السياحى وباقى المخبوزات شهدت أيضَا ارتفاعات طفيفة خلال تسليم تجار الجملة طلبيات المخابز السياحية والإفرنجية.

وأوضح أن سعر صفيحة السمن ارتفعت 50 جنيهًا لتصبح 750 بدلا من 700، وشيكارة السمسم البلدى زنة 25 كيلو قفزت 100 جنيه لتصبح 1950 بدلا من 1850.

ولفت إلى أن باقى مدخلات الإنتاج ما زالت مستقرة على أسعار يوليو الماضي، وهى كرتونة الزبدة زنة 6 باكو بسعر 560 جنيهًا، وكيلو الملبن 190 وكرتونة العجوة 540 وباكو الشيكولاته 170.

بينما، قال المهندس أيمن حمدى عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة لـ”المال” إن تلك الارتفاعات فى أسعار مدخلات الإنتاج وخاصة الدقيق الفاخر والعادى ألقت بظلالها على أسعار البيع للمستهلكين، حيث قامت العديد من المخابز الإفرنجية والسياحية بتخفيض وزن وحجم الرغيف الفينو ليصبح 40 جرامًا بدلا من 55.

وأضاف «حمدى» أنه تمت زيادة أسعار بيع النواشف والمخبوزات الأخرى بواقع 2 و3 جنيهات للكيلو حسب المنطقة السكنية، موضحَا أن أقل سعر كيلو نواشف وهو البقسماط العادى سجل 60 جنيهًا، وأعلى سعر 85.

فى سياق متصل، قال محمد عبد الهادى صاحب مخبز بلدى حر لـ«المال» إن ارتفاع سعر طن الدقيق السياحى أدى إلى زيادة بنحو 25 قرشَا فى سعر بيع العيش السياحى بجميع أنواعه ما بين بلدى حر أبيض وأسمر وشامي.

وأضاف أن سعر رغيف الخبز الحر المماثل للبلدى المدعم يباع حاليًا بـ 1.25 جنيه، والرغيف البلدى الكبير 1.5 أما العيش الشامى الصغير 1.5 والكبير 1.75.

يشار إلى أن عدد المخابز على مستوى الجمهورية يصل إلى 33 ألف مخبز، منهم 30 ألف بلدى مدعم يقوم بإنتاج العيش البلدى لحاملى البطاقات التموينية، ونحو 3 آلاف مخبز سياحى وإفرنجي.