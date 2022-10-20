أصحاب المخابز السياحية يرحبون بقرار «تسعير طن الدقيق»

أثار قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن إتاحة الدقيق للمخابز السياحية المنتجة للخبز الفينو والعيش السياحي، بسعر 10 آلاف جنيه للطن الواحد مع ربطه بتحديد أوزان وأسعار الخبز للمستهلكين، حالة من الترحيب فى قطاع المخابز ، وسط ترقب لنتائج القرار الأيام القادمة وتاثيراته على أسعار المخبوزات فى الأسواق.

«الشعبة»: الحكومة تدخلت لضبط السوق.. وتكلفة إنتاج الجوال تتخطى 10.5 ألف جنيه

بداية قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن توفير طن الدقيق من خلال وزارة التموين بسعر 10 آلاف جنيه، قرار جيد جدًا،حيث أن سعر الطن يتراوح حاليًا ما بين 12 و16 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وأوضح حماد، أن الخبز الفينو سلعة حرة التداول ولا تخضع لأى قوانين منظمة أو التسعير الجبري، ولكن عندما رأت الحكومة زيادة سعرها فى السوق المحلية، تدخلت لضبط السوق، مضيفا أن القرار الخاص بتوفير الدقيق والقمح للمطاحن والمخابز سيتم فى 5 محافظات وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية والمنوفية، كمرحلة أولي،وباقى المحافظات ستكون فى المرحلة الثانية.

وقال المهندس أيمن حمدي، عضو شعبة المخابز وصاحب مخبز أفرنجي، لـ«المال» أن سعر طن الدقيق حاليًا يتراوح ما بين 12 إلى 14 ألف جنيه والذى يتم استخدامه فى انتاج الخبز الفينو، بينما الدقيق الفاخر والذى يتم إستخدامه فى انتاج المخبوزات وصل إلى 16 ألف و700 جنيهًا.

وأضاف حمدي، أنه فى حالة حصول المخبز على طن الدقيق بالسعر المعلن من قبل الحكومة، وعند إضافة مدخلات الإنتاج عليه ستتخطى التكلفة الإجمالية 10 آلاف و500 جنيهًا، قائلا: فى حالة تحديد سعر الرغيف بجنيه واحد سيكون الوزن المرضى للمخابز من 45 إلى 50 جرامًا وليس 60 جرامًا.

بينما قال أحمد السيد صاحب مخبز سياحي، أن المخابز السياحية والأفرنجية يتراوح عددها فى القاهرة بين 250 و300 مخبز، وهناك نسبة تصل إلى %25 منهم مرخص، والبقية تعمل بدون رخصة، نظرًا لتواجدها فى مناطق وأحياء شعبية.

وأضاف السيد، أن المخابز السياحية والأفرنجية تقوم بوضع منتجات أخرى على طن الدقيق لإنتاج رغيف الخبز الفينو، منها 3 زجاجات زيت، وباكتة سكر “10 كيلو”، وباكو ونصف خميرة، وملح، إضافة إلى المياه، وأجرتى العجان والخباز.

وأوضح السيد أن جوال الدقيق الواحد فى حالة إنتاج خبز فينو زنة 40 جراما بسعر 75 قرشا سيقوم بإنتاج ما يقرب من 1400 رغيف، وهامش الربح لن يتعدى الالف جنيه فى الجوال الواحد.

وتابع: فى حالة إنتاج الفينو بوزن 60 جراما بسعر 1 جنيه سيكون إجمالى عدد عدد الارغفة المنتجة 1250 رغيف فى جوال الدقيق، وهامش الربح لن يتعدى أيضا الالف جنيه.

موضحا أن هامش الربح المرضى هو 1100 جنيها وذلك لدفع اجرتى العجان والخباز.

من جهته قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية فى وزارة التموين لـ«المال»، أن قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بشأن توفير طن الدقيق %72 بسعر 10 آلاف جنيه للمخابز السياحية، تم إقترانها بشرطين أساسيين، أولًا ان يكون المخبز السياحى لديه رخصة مزاولة المهنة، ثانيًا أن يقوم بوضع لافتة فى مكان بارز بالمخبز عن وزن الخبز وسعره للمستهلكين.

وأضاف خليل، أن توفير الدقيق للمخابز السياحية إختيارى وليس إجباري، موضحَا أنه فى حالة عدم رغبة المخبز بشراء الدقيق من خلال التموين، لن يتم توقيع أى عقوبة أو غرامة عليه، كما أن المخابز السياحية التى تعمل بدون ترخيص لن تحصل على الدقيق الذى تم طرحه من قبل التموين.

وأشار خليل، إلى أنه طبقًا لقانون حماية المستهلك، يجب على كل مخبز أن يقوم بالإعلان عن وزن وسعر الرغيف الذى يتم إنتاجه فى مكان بارز للمستهلكين، وإلا سيتم توقيع عقوبة وغرامة مالية عليه.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن أن المخابز الراغبة فى الحصول على الدقيق الفاخر %72 من المطاحن والمستودعات عليها التقدم بطلب لمديريات التموين بمحافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والجيزة والمنوفية.

وشدد المصيلحى أن يلتزم المخبز الحر / السياحى بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، والالتزام التام بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة.

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة لجأت إلى تحديد أوزان وأسعار بيع العيش الفينو والخبز السياحى فى النصف الأول من العام الجارى نتيجة ارتفاع أسعار القمح والدقيق تأثراً بالحرب الروسية الأوكرانية.

واوضحت التموين أن سعر رغيف الفينو وزن 40 جرام سيبلغ 75 قرشا، و60 جرام بجنيه، والخبز السياحى وزن 75 جراما بجنيه واحد

واكد المصيلحى أنه اعتباراً من يوم السبت الماضى تم التوجيه للهيئة العامة للسلع التموينية لإتاحة توفير القمح لمن يرغب ولكافة الصناعات الغذائية، بسعر 8700 جنيه للطن، ولمدة شهر واحد ، وذلك لزيادة المعروض من الأقماح للقطاع الخاص فى الأسواق باعتباره أحد اهم السلع الاستراتيجية اللازمة فى معظم منتجات الصناعات الغذائية، وعلى من يرغب فى ذلك التقدم بطلب للهيئة العامة للسلع التموينية.