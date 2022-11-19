أصحاب الأعمال بأمريكا يستعدون لتمويل أكبر زيادة فى رواتب الموظفين منذ 15 عامًا

يخطط أصحاب العمل لزيادة ميزانيات الرواتب فى الولايات المتحدة بنسبة 4.6% العام المقبل، وهي أعلى قفزة سنوية متوقعة منذ 15 عامًا، وفقًا لأحدث استطلاع دولي من شركة الاستشارات “ويليس تاورز واتسون”، والذي تضمن ردودًا من 1550 صاحب عمل في أمريكا.

وبحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية، عزت الغالبية العظمى من الشركات الارتفاع الكبير إلى التضخم وسوق العمل الضيقة.

ولكن مع استمرار معدل التضخم الرئيسي عند 7.7%، فإن أي زيادة يحصل عليها الموظف أقل من تلك المستويات تعني بشكل فعال أنه سيحصل على دخل أقل لأن راتبه لن يشتري نفس القدر.

غالبًا ما تتوقع الشركات أن تدفع أكثر مقابل عام معين وما تدفعه في نهاية المطاف يختلف باختلاف ظروف السوق.

هذا العام، على سبيل المثال، قالت 70% من الشركات التي شملها الاستطلاع من قبل Willis Towers Watson إنها أنفقت أكثر مما خططت له في الأصل. بشكل عام، انتهى الأمر بأصحاب العمل إلى إنفاق 4.2% أكثر على الرواتب هذا العام مقارنة بعام 2021.

أشار أرباب العمل إلى أنهم سيستخدمون مجموعة من الطرق لتمويل زيادات أكبر في الرواتب العام المقبل: قال 21% إنهم سيعيدون تقييم حزمة المكافآت الإجمالية للتأكد من أن لها أكبر تأثير؛ 17% قالوا إنهم سيرفعون الأسعار؛ و 12% أشاروا إلى إعادة الهيكلة وخفض عدد الموظفين.

سيحصل بعض العمال على مقابل أعلى بكثير من المتوسط. وسيعتمد الأمر على عدة عوامل، مثل أداء الموظف وراتب وظيفة معينة حاليا في السوق، والذي قد يتطلب تعديلات تصاعدية للموظفين الحاليين.

وكما هو الحال دائمًا، من المرجح أن يشهد أولئك الذين يكثر الطلب على مهاراتهم أكبر زيادة في الأجور، كما تقول كارولينا فالنسيا، نائب الرئيس في الموارد البشرية في “جارتنر”.

تتوقع جارتنر زيادات أكبر في الأجور في العام المقبل. وجد استطلاعها لأصحاب العمل، الذي أجري في سبتمبر وأكتوبر، أن الشركات في أمريكا الشمالية تتوقع تقديم زيادات على الرواتب بنسبة 7 % في المتوسط.