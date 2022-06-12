أصبحت «فكوسنا أند توتشكا» .. مطاعم ماكدونالدز تستأنف نشاطها في روسيا باسم جديد

استأنفت مطاعم ماكدونالدز نشاطها اليوم الأحد فى روسيا باسم جديد وهو فكوسنا أند توتشكا ولم يعد لعلامة ماكدونالدز المميزة أثر بعد أن ترك بيج ماك روسيا للأبد، بحسب وكالة رويترز.

وفتحت سلسلة مطاعم ماكدونالدز أبوابها مرة أخرى في موسكو اليوم الأحد بملكية روسية جديدة واسم جديد معناه “حلو المذاق.. وكفى”.

وإعادة تسمية تلك السلسلة من المطاعم تحت علامة تجارية جديدة، بعد ثلاثة عقود من افتتاح المطعم الأمريكي العملاق للبرجر للمرة الأولى في موسكو فيما كان وقتها مؤشرا رمزيا على تحسن علاقة الشرق بالغرب، يمثل مرة أخرى مؤشرا صارخا على نظام عالمي جديد.

إعادة فتح سلسلة المطاعم يمثل اختبارا لقدرة الاقتصاد الروسي على النجاح بالاكتفاء الذاتي

وقد تمثل إعادة فتح سلسلة المطاعم اختبارا لقدرة الاقتصاد الروسي على النجاح بالاكتفاء الذاتي وتحمل العقوبات الغربية.

وستشهد العلامة التجارية الجديدة لمطاعم الوجبات السريعة افتتاح 15 فرعا بالعاصمة الروسية والمنطقة المحيطة بها بعد أن انسحبت ماكدونالدز من البلاد بسبب ما تسميه روسيا “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

واصطف العشرات اليوم الأحد خارج مطاعم ماكدونالدز في وسط موسكو بعد أن غيرت الشعار إلى “الاسم تغير والحب باق”.

فتح 200 منفذ في روسيا

وقال أولج بارويف الرئيس التنفيذي لفكوسنا أند توتشكا إن الشركة تعتزم إعادة فتح 200 منفذ في روسيا بحلول نهاية يونيو و850 منفذا بنهاية الصيف.

وأضاف بارويف في مؤتمر صحفي في أول منفذ لماكدونالدز يفتتح في موسكو السوفيتية عام 1990 “هدفنا هو ألا يشعر ضيوفنا بأي فرق في الجودة والمناخ العام”.

الشركة يعمل بها 51 ألف موظف

وقال ألكسندر جوفور المالك الجديد للسلسلة إن الشركة يعمل بها 51 ألف موظف.

وأضاف “المؤسسة طلبت مني قبل أي شيء أن أبقي على العمالة… وهذا ما سأقوم به”.

وقال بارويف الذي عُين رئيسا تنفيذيا لماكدونالدز قبل أسابيع من إرسال روسيا عشرات الآلاف من جنودها إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير إن سلسلة المطاعم ستبقي على تصميمها الداخلي لكنها ستزيل كل ما يشير إلى الاسم القديم.

وأضاف أن الشركة “ستبقي على الأسعار الملائمة” لكنه لم يستبعد رفع الأسعار قليلا في الفترة المقبلة.