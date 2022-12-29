أصالة وأسماء المنور تحققان 5 ملايين مشاهدة لـ«سيد الغرام» (فيديو)

حققت النجمة أصالة نصري مشاهدات كبيرة بأغنيتها الجديدة” سيد الغرام” التي طرحتها عبر قناتها الرسمية بيوتيوب ، وشاركتها الأغنية المطربة أسماء المنور وتم تصوير الكليب في أجواء مختلفة ، ووصلت مشاهدات الكليب الساعات الماضية ل5 مليون عبر يوتيوب.

واحتفلت أسماء المنور بنجاح الكليب عبر حسابها على «إنستجرام»، بنشر صوره تجمعها بأصالة، وعلّقت عليها قائلة: «خمسة أيام، خمسة مليون مشاهدة، خمسة وخميسة علينا وخلاص.. سيد الغرام».

وقررت أصالة الاحتفال بهذه الأغنية والكليب عبر حسابها الرسمي ” انستجرام” معلقة” أغنية فيها كمّ من الفرح والجذب ما عندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنور”.

يذكر أيضا أن أصالة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا بمدينة المنصورة الجديدة تنظيم وليد منصور وحقق الحفل اقبالا جماهيريا كبيرا ، وقامت بتوجيه التحية للجمهور المصري المحب لها منذ بدايتها الفنية بمصر وحتى الآن وشكر أهل المنصور على الاحتفاء الكبير بها .