اتصالات وتكنولوجيا

أصالة وأحمد سعد يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان «وي» الجديد

تحت شعار " طول السنة وي .. كل سنة وي"
المال - خاص 7:58 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 7:58 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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أشعل الإعلان الجديد الذي أطلقته المصرية للاتصالات ” وي ” مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من نشره على صفحاتها الرسمية.

وأطلقت الشركة هذا الإعلان احتفالا بالعام الجديد تحت عنوان “طول السنة وي .. كل سنة وي”.

ويقوم ببطولته اثنان من أقوى الأصوات على الساحة الفنية في العالم العربي، وهما الفنانة أصالة نصري والفنان أحمد سعد.

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ونشرت الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رسالة للعملاء من وحي الإعلان تقول “كل سنة بنبدأها مع بعض .. بتقربنا لبعض أكتر .. 20 جيجا هدية لكل عملاء WE Space .. ولسة فرحتنا مكملة معاكم وبيكم .. طول السنة وى .. كل سنة وى”.

وكانت المصرية للاتصالات قد بادرت بتهنئة عملائها بقرب حلول جميع عملائها 20 جيجابايت وذلك بإهداء جميع عملاء WE Space 20 جيجا بايت يتم إضافتهم عند تجديد الباقة، وتكون صالحة لمدة ثلاثين يومًا.

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بقلم المال - خاص

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