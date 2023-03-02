أصالة نصري تحي حفلا غنائيا بقطر اليوم

تحي النجمة أصالة نصري مساء اليوم حفلا غنائيا كبيرا بدولة قطر في إحدى فنادقها الكبرى ، ويحضر الحفل جمهور كبير محب لفن وأغنيات أصالة نصري .

وتقدم فيه العديد من أغنياتها الناجحة في مشوارها الغنائي ، أبرزها «يامجنون ، مشتاقة ، قد الحروف ، 60 دقيقة حياة ، غلبان» وغيرها .

كما تغني أغنيتها الجديدة ” سيد الغرام” التي قدمتها كدويتو غنائي مع النجمة أسماء المنور الفترة الماضية وحققت مشاهدات جيدة بيوتيوب .

وحققت أصالة بألبومها الغنائي الأخير الذي تعاونت مع روتانا للصوتيات والمرئيات نجاحا مميزا ، ولاقت أغنياته تفاعلا كبيرا مع الجمهور المصري والعربي خاصة أغنيات” شكرا” و” غلبان” وغيرها .