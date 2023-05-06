أصالة فى حفلها ببحيرة القاهرة: مافيش بني آدم ينكر فضل مصر ورامي صبري يشاركها

أحيت النجمة أصالة نصري الساعات الأخيرة حفلا غنائيا كبيرا ببحيرة القاهرة بجوار متحف القاهرة وذلك بعد غياب عن الحفلات الموسيقية بمصر لفترة ، وجاء الحفل كامل العدد.

وظهرت أصالة في الحفل مستقلة مركبا نهريا برفقة زوجها فائق حسن واستقبلها نجلها ومنظم الحفل خالد الذهبي ، وقدمت فيه التحية للجمهور مستهلة الحفل بأغنيتها ” شكرا للي مشرفنا وسط تفاعل الحاضرين “والحفل كان بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وحرصت أصالة على توجيه التحية للنجم رامي صبري الذي حضر الحفل ، وقام بمشاركتها الغناء لأغنية ” حياتي مش تمام” وأغنية الراحلة وردة أيضا ” ولايصعب علينا إلا الفراق “.

كما وجهت أصالة رسالة للجمهور قائلة “، إن أولادها يتحدثون باللهجة المصرية وأصحابهم كلهم مصريون، وأنا أفتخر بالفن المصرى، ومفيش بني آدم ينكر فضل مصر”، وذلك ردا على هجوم الكثيرين عليها مؤخرا بعد تصريحاتها التي قالتها في إحدى حفلاتها بالمملكة السعودية إنها بلد الفن ولها فضل عليها مما اعتبر البعض أن ذلك نكران منها لما قدمته له مصر طيلة سنين مشوارها الفني التي حققت شهرة كبيرة فيها.

وقدمت أيضا في الحفل أغنياتها الشهيرة التي أحبها الجمهور منها في مشوارها الغنائي منها ” غلبان” و” 60 دقيقة حياة” و” يامجنون” و” قد الحروف” و” تصور ” و ” منازل ” وغيرها وتفاعل معها الحاضرين على مدى ساعتين.