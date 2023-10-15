أصالة تفتتح أولى أيام مهرجان الموسيقى العربية 24 أكتوبر

تفتتح النجمة أصالة نصري أولى أيام مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال32 الأيام القادمة بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو هاني فرحات ، تحديدا 24 أكتوبر الجاري ، وسيقام أيضا في الليلة احتفالية خاصة بمئوية فنان الشعب سيد درويش.
يقدم الموسيقار عمر خيرت مقطوعة موسيقية افتتاحية مصرية، ويشاركه بالعزف أحمد محمد درويش البحر حفيد سيد درويش، بقيادة المايسترو ناير ناجي، وتقدم أصالة فقرة غنائية في الحفل بقيادة المايسترو هاني فرحات.
وأعلن المهرجان، تكريم عدد من الموسيقيين الكبار خلال حفل الافتتاح منهم الموسيقار عمر خيرت والموسيقار صلاح الشرنوبى وعبد الله حلمي والشاعر الراحل حسين السيد والفنان الراحل أحمد الحجار من مصر والفنان المغربي فؤاد زبادى وعازف العود حازم شاهين وعازف الكولة عبد الله حلمي.