أصالة تغني على موسيقى هيب هوب في ألبومها الجديد

أحمد حمديتسعى النجمة أصالة للانتهاء من تسجيل جميع أغنيات ألبومها الغنائي الجديد، الفترة الحالية؛ من أجل طرحه في أقرب وقت للجمهور، حيث كان من المفترض طرحه فى شم النسيم الماضي، لكنه تأجّل بسبب سفر أصالة الدائم خارج مصر لإحياء الحفلات الفنية والتواجد في مناسبات عائلية مختلفة.كانت أصالة قد انته

أحمد حمدي





تسعى النجمة أصالة للانتهاء من تسجيل جميع أغنيات ألبومها الغنائي الجديد، الفترة الحالية؛ من أجل طرحه في أقرب وقت للجمهور، حيث كان من المفترض طرحه فى شم النسيم الماضي، لكنه تأجّل بسبب سفر أصالة الدائم خارج مصر لإحياء الحفلات الفنية والتواجد في مناسبات عائلية مختلفة.

كانت أصالة قد انتهت من تسجيل أغنية جديدة مع الملحّن مدين في الألبوم الجديد، حيث تغنِّي فيها على موسيقى “هيب هوب” في أغنية بعنوان “قاصد إيه”، وهو شكل موسيقي جديد لم تقدمه منذ فترة طويلة للجمهور، وكانت قلِقة من تقديمه؛ لأن فيه جراءة من حيث نوعية الموسيقى والتوزيعات لكن تم إقناعها من فريق عمل الأغنية بضرورة تجديد جِلدها الفني في هذا الألبوم وتقديم أشكال غنائية متطورة عما قدمته في ألبومها الأخير 60 دقيقة حياة.

وبالفعل اقتنعت أصالة بضرورة التطوير الموسيقي في الألبوم الجديد، وقررت غناء الأغنية والمراهنة عليها، وتم تسجيلها في استديو الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب بمساكن شيراتون في يوم واحد فقط، وقامت أصالة بغنائها من “أول تيك صوت” دون إعادة، لدرجة فاجأت الجميع في الاستديو.