أصالة تعتذر للجمهور: مكانة مصر في قلبي ليست محل نقاش

حرصت النجمة السورية أصالة نصري الساعات الماضية على تقديم اعتذارها للجمهور المصري الذي أستاء مما قالته مؤخرا في حفلها الغنائي الذي أحيته بموسم الرياض أن السعودية سبب نجاحها الفني منذ سنوات، وأثار ذلك جدلا وضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أصالة في مداخلة هاتفية للإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية المذاع على إم بي سي مصر :”مكانة مصر في قلبي ليست محل نقاش لا شك في محبتي، في الحفلة كنت أشعر بروحي بشكل كبير وكانت من أجمل الحفلات على المستوى الفني، أنا عاطفية وأحب التعبير بالكلام والفعل”.

وأضافت: “بلدي مصر وولادي مصريين وعلاقتي بمصر لا يجب أن تكون محل نقاش، مصر بالنسبة لي مثل ابنتي شام وكل مصري له غلاوة في قلبي، وآسفة لو قلت كلمة جرحتكم، ولا أستطيع أن أنكر فضلها عليّ، كما أن طباعي كلها أصبحت مصرية، وتعلمت منها كل حاجة وأنا آسفة لو قولت كلمة جرحتكم، أيضا بعتذر للأستاذ حلمي بكر لو قولت حاجة وهو زعل مني”.

يذكر أن أصالة كتبت عبر حسابها الرسمي بعد حفلها الأخير بموسم الرياض “بشكر وطني الحنون وطني الحاضن وطني الأمان وطني الدّاعم وطني الغالي السعوديّه وكلي امتنان وفخر بقيادة وطني العظيمة ملك حفيد ملوك والد للشًباب السعودي حكيم يسمو بهم حتّى طالت بلادي عنان السماء، وولي عهد بطل من أبطال هالزمان جريء شجاع طيّب نبيل داعم في جميع المجالات، وأخيراً بختم بشكركم كلكم الأغلبية المُحبّة والأقليّة المُنتقدة لأنّي لولا هذا ما حققت شيئا.