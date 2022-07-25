أصالة تطرح ألبومها الجديد بعد نجاح «غلبان»

طرحت منذ ساعات قليلة النجمة أصالة نصري أغنيات ألبومها الغنائي الجديد ” شايفة فيك ” عبر يوتيوب ، وتعاونت فيه مع كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين المميزين.

ويضم الألبوم 4 أغنيات متنوعة هي ” فرحة وبس” كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي أمين نبيل ، وأغنية فقدت نفسي كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي شافعي وتوزيع عمر صباغ .

والأغنية الثالثة ” أنا حرة” كلمات نور الدين محمد وألحان مصطفى عسال وتوزيع موسيقي أحمد ضياء ، والأغنية الرابعة هي ” كفوكيم ” كلمات وألحان آري جان وتوزيع موسيقي آري جان ودياب .

ويأتي هذا الألبوم بعد نجاح أغنيتها الأخيرة ” غلبان” ، التي تخطت 7 مليون مشاهدة في فترة وجيزة ، كلمات الشاعرة منة القيعي وألحان أيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحى.