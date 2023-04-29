أصالة تحيي حفلا غنائيا كبيرا بالقاهرة بعد غياب عامين.. 5 مايو

تحيي النجمة أصالة نصري حفلًا غنائيًّا كبيرًا، الأيام المقبلة، بمصر بعد غياب سنتين عن الحفلات الموسيقية بها، ويقام الحفل بحديقة متحف الحضارات، الجمعة 5 مايو المقبل.

وتقدم أصالة في الحفل أشهر أغنياتها التي أحبها الجمهور منها في مسيرتها الغنائية الطويلة منها، قلبي بيرتاحلك، ويا مجنون، ومشتاقة وتصور، و60 دقيقة حياة وغلبان وشكرًا وغيرها.

وتكمل أصالة جولتها الغنائية التي بدأها بمصر في عدة دول عربية؛ منها السعودية والإمارات والمغرب.

وتقوم أصالة حاليًّا بتحضير أغنيات ألبومها الغنائي القادم مع العديد من الشعراء والملحّنين والموزعين الموسيقيين من مصر لطرحه للجمهور خلال عام 2023.