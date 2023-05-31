أصالة تحيي حفلا بتركيا 14 يوليو

تستعد النجمة أصالة نصري لاحياء حفل غنائي كبير بمدينة اسطنبول بتركيا 14 يوليو ، وتقدم فيه أغنياتها القديمة والحديثة التي حققت بها نجاحا كبيرا بالوطن العربي .

وطرحت أصالة مؤخرا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم “شبيه روحى”، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والأغنية من كلمات نور المشيري، وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم.

كما طرحت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان “سيد الغرام”، الأسابيع الماضية وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، نشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ”أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر”.