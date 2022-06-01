«أصابوا 3 مواطنين».. كشف ملابسات فيديو إطلاق النار على المارة بقرية في الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلال شخص يطلق النيران تجاه أحد المارة، بإحدى قرى مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29/5 تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، من إحدى المستشفيات عن استقبالها 3 مصابين برش خرطوش -مقيمين بإحدى قرى مركز شرطة السنبلاوين.

وبالانتقال وسؤالهم أشاروا إلى حدوث مشادة كلامية بينهم وشخصين مجهولين أثناء شراء بعض المواد الغذائية من “سوبر ماركت” بالقرية، وعلى إثرها أطلق المتهمون أعيرة تجاهم بسلاح ناري كان بحوزة أحدهما فحدثت إصابتهم.

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية بالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة عن تحديد المذكوريّن، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

وضبط 4 أشخاص آخرين كان برفقتهم، وعثر بحوزتهم على 2 بندقيه آلية، 2 بندقيه خرطوش، 2فرد محلي، عدد من الطلقات النارية، 50 كيلو جرام لمخدر البانجو، 350 جرام لمخدر الهيروين، دراجة نارية، مبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترف المتهمين المشار إليهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأضافوا بالاشتراك مع المتهمين الآخرين بمزاولة نشاط إجرامي بمجال الإتجار بالمواد المخدرة، والمبلغ مالي من متحصلات تجارتهم، واتخذت الإجراءات القانونية.