أصابتها في وجهها.. ضبط طالبة اعتدت على زميلتها «بكتر» في مدرسة بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر سيدة من اعتداء طالبة بإحدى المدارس، الكائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة على شقيقتها “طالبة بذات المدرسة” بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثةً إصابتها بجرح قطعي في الوجه، ومناشدة الأطباء لعلاجها لعدم قدرتهم على تحمل نفقة العلاج.

وبالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل -مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمالية- وبصحبتها شقيقتها طالبة -مصابة بجرح قطعي بالوجه- بتضررها من طالبة ووالدتها بسبب الاعتداء على الطالبة المشار إليها، بالضرب وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض “كتر” بسبب خلافات سابقة بينهم – أثناء تواجدهما أمام العقار سكنها- وأيدت المجني عليها أقوالها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهما، وبحوزة أحدهما سلاح أبيض “كتر” والمُستخدم في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.