أشيامبونج يمنح نيبوشا فرصة جديدة

على المصرى: حقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فوزا مهما مساء اليوم الأربعاء، على مضيفه الاتحاد السكندرى، بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن لقاءات اليوم الأخير، من الأسبوع الرابع عشر للدورى المصرى الممتاز.أحرز الغاني بنيامين أشيامبونج، هدفى اللق



على المصرى:

حقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فوزا مهما مساء اليوم الأربعاء، على مضيفه الاتحاد السكندرى، بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن لقاءات اليوم الأخير، من الأسبوع الرابع عشر للدورى المصرى الممتاز.

أحرز الغاني بنيامين أشيامبونج، هدفى اللقاء، وهما أول أهدافه مع الزمالك هذا الموسم، وجاء الهدف الأول، بعد مرور 50 ثانية فقط، من إنطلاقة المباراة، بعدما حول كرة عرضية من السوري مؤيد العجان إلى داخل الشباك ببراعة في مرمى الحارس الهاني سليمان، وسجل اللاعب ذاته، الهدف الثانى، فى الدقيقة 57، بعدما أستغل بينية أحمد مدبولى، ليضعها فى مرمى سليمان، لحظة خروجه.

وشهدت المباراة الحضور الأول، لهاني العتال نائب رئيس الزمالك، منذ نجاحه في الانتخابات التي أجريت يومي 23 و24 من الشهر الماضي، بعدما وضع مجلس إدارة القلعة البيضاء، اسم العتال وعبد الله جورج، ضمن القائمة التي ستحضر المباراة، لأول مرة، وبالفعل حضر الثنائي وجلس بعيدا عن بقية أعضاء المجلس المتواجدين.

وتعرض عبدالله جمعه لاعب الزمالك لإصابة قوية بخلع فى الكتف، أضطرت الجهاز الطبى بقيادة محمد أسامة، لنقله إلى أحد المستشفيات عقب إصابته في الدقيقة 33، بعد عرقلة قوية من أحد لاعبى الاتحاد، قبل أن يتعرض لإصابة أخرى في الدقيقة 42، ليخرج ويدخل يوسف أوباما بدلا منه.

بتلك النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 22، ويقفز للمركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، ويتبقى للفريق لقاء مؤجل مع طلائع الجيش، سيقام يوم 3 يناير المقبل، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى، عند 13 نقطة، وتراجع للمركز السادس عشر، فى الظهور الأول للإسبانى خوان ماكيدا، المدير الفنى الجديد للفريق، فى ولايته الثالثة مع سيد البلد، بعدما جاء خلفا للفرنسى جان ميشيل كافالي الذى تمت إقالته مؤخرا.

ومنح أشيامبونج، مديره الفنى الصربى نيبويشا يوفوفيتش، فرصة الاستمرار مع الزمالك حتى آشعار أخر، حيث كان المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، يرغب فى إقالة نيبوشا، فى حالة تحقيق نتيجة سلبيه فى لقاء اليوم، بعدما ساءت نتائج الزمالك مع المدرب الشاب، عقب تعرضه لثلاثة هزائم فى الدورى من أصل 12 جولة، وتعادل في 4 مباريات.

وكانت لقاءات اليوم الأخير للجولة الرابعة عشرة للدورى، قد أنطلقت فى الثالثة الا ربع عصر اليوم الأربعاء، بمواصلة فريق وادي دجلة صحوته، وتحقيقه فوزًا غاليًا على حساب مضيفه الأسيوطي سبورت بثنائية دون رد، ورغم تفوق أصحاب الأرض في وسط الملعب والأداء الدفاعي للضيوف، إلا أن الفريق الدجلاوي سجل ثنائية عن طريق أحمد رؤوف ومحمد شريف في الدقيقتين 51 و62 من عمر المباراة.



ورفع فريق وادي دجلة بقيادة طارق العشري رصيده إلى 14 نقطة متقدمًا للمركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الأسيوطي بقيادة مديره الفني علي ماهر عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر، ليحقق العشرى فوزه الثالث مع الفريق الدجلاوى، بعدما أطاح بالمصري من دور الـ16 لكأس مصر، قبل الفوز على المقاولون العرب في الجولة الماضية للدورى.

ويعد فوز دجلة فى لقاء اليوم، هو الأول للفريق منذ 19 شهرًا فى ثلاث مباريات متتالية، وكانت آخر 3 انتصارات متتالية للدجلاوية قد تحققت في عهد المدرب الأسبق الفرنسي باتريس كارتيرون على حساب الأهلي وحرس الحدود وأسوان في الجولات 27 و28 و29 من عمر الدوري المصري موسم 2015–2016 في مايو 2016، كما حافظ الفريق على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية لأول مرة هذا الموسم، ولم تهتز شباكه على مدار اللقاءات الثلاثة.

