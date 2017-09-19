أشهر شركة ألعاب في أمريكا تعلن إفلاسها

إعداد– عبد الغفور أحمد محسنتقدمت شركة "تويز آر أس" العملاقة للألعاب، بطلب في الولايات المتحدة وكندا من أجل إشهار إفلاسها وحمايتها من الدائنين، في محاولة لإعادة هيكلة ديونها المتراكمة، وفقًا لـ"بي بي سي".وتواجه الشركة التي سبق أن هيمنت على سوق ألعاب الأطفال في أمريكا، منافسة شرسة من كيانا

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن

تقدمت شركة “تويز آر أس” العملاقة للألعاب، بطلب في الولايات المتحدة وكندا من أجل إشهار إفلاسها وحمايتها من الدائنين، في محاولة لإعادة هيكلة ديونها المتراكمة، وفقًا لـ”بي بي سي”.





وتواجه الشركة التي سبق أن هيمنت على سوق ألعاب الأطفال في أمريكا، منافسة شرسة من كيانات جديدة مثل أمازون.

وتضيف تلك الخطوة المزيد من الغموض لمستقبل الشركة التي تمتلك نحو 1600 متجر وتوظف 64 ألف عامل.

وبحسب بي بي سي، لن تدخل عمليات الشركة في أوروبا ضمن إجراءات الإفلاس، وقالت الشركة إنها لا تتوقع تأثيرًا فوريًّا لتلك الخطوة على متاجرها في بريطانيا.

كذلك لن تدخل عمليات الشركة في استراليا وآسيا ضمن إجراءات الإفلاس.

وتدير الشركة 255 متجرًا ومشروعًا مشتركًا في آسيا.