استثمار

أشهر العلامات التجارية تخوض تجربة بيع وشراء الملابس المستعملة

قالت 70 بالمائة من النساء هذا العام إنهن اشترين أو سيشترين ملابس مستعملة
المال - خاص 10:51 م, الأحد, 20 سبتمبر 20 10:51 م, الأحد, 20 سبتمبر 20

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قالت سكاي نيوز عربية، إنه بدأ الإقبال على بيع وشراء الملابس المستعملة يتزايد، مما دفع بعضا من أشهر العلامات التجارية لخوض غمار التجربة.

وعلى الرغم من أن سوق “إعادة البيع” قد شهد نموا على مدى السنوات القليلة الماضية، فإن فيروس كورونا دفع الكثيرين إلى الإقبال على شراء الملابس المستعملة، بحسب سكاي..

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وشهدت تجارة البيع بالتجزئة تحولا جذريا خلال 2020 مع تفشي الوباء، إذ توقفت العديد من العلامات التجارية للملابس عن العمل، أو أصبحت على شفير الانهيار.

فبعد أشهر من إغلاق المتاجر، والقيود التي تم فرضها لمواجهة جائحة كورونا، اتجه كبار تجار التجزئة إلى طرق أخرى للحصول على الإيرادات.

واتجهت علامات تجارية معروفة إلى بيع الملابس المستعملة، مثل “Nordstrom”، و” Macy’s”، و”Eileen Fisher”، بحسب سكاي.

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كما تعد سلسلة متاجر “Walmart” (وولمارت)، وهي أكبر متاجر تجزئة في العالم، واحدة من أحدث العلامات التجارية التي شاركت في الحركة، عندما بدأت الشركة العملاقة في بيع الملابس المستعملة على موقعها الإلكتروني.

ووفقا لـ”thredUp”، وهي أكبر منصة في العالم لإعادة البيع، فقد قالت 70 بالمائة من النساء هذا العام إنهن اشترين أو سيشترين ملابس مستعملة، ارتفاعا من 52 بالمئة قبل ثلاث سنوات، وفق ما ذكر موقع “فوكس نيوز” الأمريكي”.

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