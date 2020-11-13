أشهرها «سفاح الجيزة» وأخرى كشفتها الأمطار.. أسبوع جرائم قتل ارتكبت منذ سنوات

تصدرت القضية المعروفة إعلاميًا بـ “سفاح الجيزة” أبرز جرائم القتل التي كشفتها أجهزة الأمن خلال الأسبوع الماضي، بعدما توصلت إلى أن الجاني ارتكب جريمة قتل صديقه وزوجته ودفنهما في شقة بمنزل بمنطقة بولاق الدكرور، منذ 5 سنوات، ومشتبه في التورط في 3 أخريات، إضافة إلى كشف مياه الأمطار عن جثمان طفل مدفون في سطح منزل بعد قتله منذ 4 سنوات بمحافظة الإسكندرية.

سفاح الجيزة قتل زوجته وصديقه منذ 5 سنوات

ترجع التفاصيل في قضية سفاح الجيزة، إلى اشتباه أجهزة الأمن في متهم محبوس على ذمة إحدى القضايا، وبفحصه اتضح انتحال صفة شخص آخر.

وبالتحقيق مع المتهم، اعترف بانتحاله صفة صديقه الذي كان يعمل في السعودية، وبعد تضييق الخناق عليه، كشف عن جريمة قتله وزوجته ودفنهما بشقة شقيقه في منطقة بولاق الدكرور؛ منذ عام 2015.

المتهم: وضعت السم لهما ودفنتهما بشقة شقيقي

وقال المتهم في اعترافاته إنه قتل صديقه في إبريل 2015 بسبب وجود خلافات مالية بينهما، بعدما استولى الأول على ممتلكات صديقه، فاستدرجه لشقة شقيقه ودس له سم، وبعدها دفنه أسفل شقة في منزل شقيقه، وانتحل صفته لسرقة باقي ممتلكاته.

وأضاف المتهم أنه شك في زوجته في يوليو 2015، بسرقتها مبلغًا ماليًا منه، فدس لها أيضًا سم ودفنها.

وأشار إلى أنه استغل اسم صديقه القتيل في زيجات بعدما سافر إلى الإسكندرية خوفًا من اكتشاف أمره، مضيفًا أنه تورط في عمليات نصب وسرقة، أخرهم تسببت في سجنه ومعرفة حقيقته.

واتخذت الإجراءات القانونية وتمكنت أجهزة الشرطة والنيابة من استخراج الهياكل العظمية من شقة بولاق الدكرور.

الأمطار تحل لغز اختفاء طفل منذ 4 سنوات

وفي الإسكندرية، كشفت مياه الأمطار جريمة قتل طفل ودفنه أعلى سطح عقار منذ 4 سنوات، بعدما استدرجه شخص في محاولة منه للاعتداء عليه.

ترجع التفاصيل، إلى تلقى أجهزة الأمن بالإسكندرية، بلاغًا من أحد الأشخاص عن عثوره على هيكل عظمي مدفون بكومة رمال أعلى سطح عقار بمنطقة برج العرب.

وقال الشخص إنه مستأجر شقة منذ عام وشهرين وصعد لإزاحة مياه الأمطار فوجد هيكل عظمي عبارة عن عظام وجمجمة.

وبالفحص اتضح وجود بلاغًا محرر بتاريخ يوم 26 يونيو 2016، عن غياب طفل يدعى عادل، 12 عامًا، من ذوي الاحتياجات الخاصة.

جار الضحية وراء الجريمة

وباستدعاء والد الطفل، قرر أن الهيكل العظمي لنجله المُتغيب، وذلك بعد تعرفه عليه من بنطلون كان يرتديه قبل اختفائه من المنزل.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى، عن تحديد هوية المتهم من خلال مراجعة أسماء مستأجري المنزل محل الواقعة خلال 4 سنوات، واتضح أنه عامل.

وكشف الفحص أن المتهم كان يستأجر المنزل رفقة أسرته وقت وقوع الحادث قبل 4 سنوات، وجرى طردهم من المنزل بعد اتهام نجلهم بهتك عرض طفل آخر، وحكم عليه بالحبس شهرين.

المتهم: خنقته ودفنته في الرمال

وألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة قبل أربع سنوات بعد فشله في الاعتداء عليه خشية افتضاح أمره.

وأضاف المتهم أنه في يوم 26 يونيو 2016، شاهد المجني عليه أمام منزله فاستدرجته أعلى سطح المنزل، وخنق الطفل المجني عليه، وضربه بخشبة على رأسه، وملأ فمه بكمية كبيرة من التراب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشار المتهم إلى أنه تخلص من الجثة بدفنها في كومة رمال أعلى السطح، ووضع “تي شيرت” كان يرتديه الضحية داخل عامود خرسانة بالقرب من الجثة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه وأمرت بحبسه على ذمة القضية.