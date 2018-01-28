أشغال يدوية وورش تراثية في انطلاق فعاليات بيت البادية

علي راشدشهد بيت البادية - اليوم الأحد- أولى فعالياته التي تنظم في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتعاون بين جمعية القبائل العربية والهيئة العامة للكتاب، والتي تتضمن أنشطة الحرف التراثية المهددة بالانقراض، والإبداعات اليدوية.وقال أبو الفتوح عبد العاطي، المشرف العام على بيت البادية والباحث في الترا

علي راشد

شهد بيت البادية – اليوم الأحد- أولى فعالياته التي تنظم في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتعاون بين جمعية القبائل العربية والهيئة العامة للكتاب، والتي تتضمن أنشطة الحرف التراثية المهددة بالانقراض، والإبداعات اليدوية.



وقال أبو الفتوح عبد العاطي، المشرف العام على بيت البادية والباحث في التراث الشعبي والبادية المصرية، إن بيت البادية المتنقل يقدم اليوم العديد من الأشغال اليدوية، مثل الخرز والأزياء، وورش الحرف التراثية، من بادية سيناء وسيوة، بالإضافة إلى معرض فنون تشكيلية يقدم العديد من اللوحات الفنية.

أما الفترة المسائية فتشهد العديد من الفعاليات الثقافية، ومنها ندوة عن تراث وثقافة بادية قبيلة “الربايع” بالجيزة والبحيرة، وأمسية لشعراء البادية المصرية عن التراث والثقافة، واحتفالية غنائية عن التراث البدوي المصري، ومنها غناوة “العلم والشتاوة”، و”المجرودة”، و”ضم القشة، و”فن النقيذو”، و”فن شعر البادية الملحون”.