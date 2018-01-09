أشعة على العضلة الضامة لربيعة .. وفحص طبي لأزارو

على المصرى قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رامي ربيعة، مدافع الفريق، سيجري أشعة على العضلة الضامة، غدا الأربعاء، لتحديد حجم إصابته وفترة غيابه عن الملاعب، مؤكدا أن الكشف المبدئي الذي خضع له اللاعب عقب إصابته في مباراة الزمالك أمس أثبت إصابته في العضلة



على المصرى

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رامي ربيعة، مدافع الفريق، سيجري أشعة على العضلة الضامة، غدا الأربعاء، لتحديد حجم إصابته وفترة غيابه عن الملاعب، مؤكدا أن الكشف المبدئي الذي خضع له اللاعب عقب إصابته في مباراة الزمالك أمس أثبت إصابته في العضلة الضامة.

فيما يضخع المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، لفحص طبي اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على حالته بعد إصابته خلال مباراة أمس، لتحديد موقفه من مواجهة المصري يوم الجمعة المقبل، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، على كأس السوبر المصري.