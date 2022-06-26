أشرف هلال عن شركة شيني للخزف: «بقت حاجة محزنة» (فيديو)

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في القاهرة : نتمنى أن تتواجد الصناعة المصرية في كل مكان، لكن نجد مشكلات كثيرة للغالبية من الصناع، من حيث استغلال الوضع الحالي في تأخر فتح الاعتمادات المستندية، وحدوث نقص في البضائع مع فرض شروط مجحفة للتجار لتسليم البضائع.

وأضاف هلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، أن هناك مصنعين فقط في مصر لإنتاج الملاعق والشوك، وذلك لارتفاع التكلفة الاستثمارية التي تعد عائقا.

وتابع هلال أنه يتم استيراد الملاعق والشوك من الخارج لسد احتياجات السوق المحلية، لأن هناك بعض المصانع تستغل الأوضاع مع زيادة الأسعار، وطلب تأمينا من التاجر.

وأشار هلال إلى أن هناك شبه اكتفاء ذاتي من الحلل والأواني والأواني، ومع ذلك فإن حجم إنتاجنا من البورسلين المنزلي 30٪، والباقي يتم استيراده من الخارج.

وطالب هلال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ضرورة الاهتمام بشركة شيني للخزف والصيني، قائلا: متخصخصوهاش وتبيعوها والشركة دي كانت ناجحة جدا، ودلوقتي لو روحت المصنع مفيش مواد خام أو كرتون وحاجة محزنة.

وأوضح أن هناك عجزًا في الأطباق البريكس الحرارية ولا ننتج الزجاج الحراري والبضاعة موجودة في الموانئ ولا توجد اعتمادات مستندية مفتوحة والتجار حصلوا على قروض من البنوك.

وأشار هلال إلى أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت من 30 إلى 35٪ في السوق المحلية مع وجود عجز من الأجهزة المستوردة، ويوجد حاليًّا انخفاض في المعروض.

وقال هلال إن الأجهزة الكهربائية الموجودة في شارع عبدالعزيز متوفرة بكثرة، ولكن يجب عرض مشكلات تجار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية في القاهرة: هناك بضائع كثيرة في الموانئ، وأنا مع الدولة لآخر باع ولكن نظرة للناس التانية.