أشرف منصور: مصر فى أمس الحاجة لأحزاب قوية

- نعول على المثقفين لقيادة المحلياتقال المهندس أشرف منصور، أمين حزب المحافظين بالإسكندرية، إن الدولة المصرية فى أمس الحاجة إلى أحزاب قوية سياسيا على الأرض أكثر من أى وقت مضى، وهذه الأحزاب لا تقوى إلا بمشاركة وتفاعل المواطنين فيها من خلال تطويرها وتواجدها في الشارع.وأضاف منصور أنه يجب على المواطن

– نعول على المثقفين لقيادة المحليات



قال المهندس أشرف منصور، أمين حزب المحافظين بالإسكندرية، إن الدولة المصرية فى أمس الحاجة إلى أحزاب قوية سياسيا على الأرض أكثر من أى وقت مضى، وهذه الأحزاب لا تقوى إلا بمشاركة وتفاعل المواطنين فيها من خلال تطويرها وتواجدها في الشارع.

وأضاف منصور أنه يجب على المواطنين ضرورة المشاركة في الأحزاب من خلال الانخراط في الحياة السياسية؛ من أجل تقوية تلك الأحزاب، متسائلا من ينتقد ضعف الأحزاب يسأل نفسه عن تقصيره في مشاركته بالأحزاب؟، مستكملا، تقوية الأحزاب شأن المواطنين فعليهم المشاركة لأن الأحزاب لن تستورد شعب من الخارج ليقويها.

وتابع أن الدولة تواجه مشكلة كبيرة فى المجالس المحلية، ونعول على المثقفين فى قيادة المحليات، لأن غالبيتها الآن فريسة فى أيدى غير العالمين بالأمور.

جاء ذلك خلال احتفالية التشكيل الجديد لحزب المحافظين، وإعلان موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية، بإحدى القاعات بالإسكندرية، بحضور المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، والمفكر الإسلامي ثروت الخرباوي رئيس مجلس الحكماء بالحزب، والدكتور بشرى شلش نائب رئيس الحزب للشئون التنظيمية والأمين العام، وهالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية، وأحمد الزعفراني عضو الهيئة العليا، ومحمد أمين نائب رئيس الحزب للشئون الثقافية والاجتماعية، وعمرو الشريف أمين العضوية، وأحمد حنتيش نائب رئيس الحزب لشئون الإعلام ، وأشرف الروبى عضو الهيئة العليا، ورشا عمار المتحدث الإعلامي للحزب، والمهندس أشرف منصور أمين الإسكندرية، وعدد من أعضاء الأمانة المركزية.