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أشرف عز الدين: صناديق الاستثمار يفضل أن تكون لاعبا في تمويل المشروعات العقارية

قال المهندس أشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إن آليات تمويل المشروعات العقارية قليلة في الوقت الحالي، ويجب أن تننوع بدلا من الاعتماد على القروض، إذ يفضل أن تكون هناك صناديق استثمار مساهمة في ذلك. جاءت تصريحات (عز…

مدحت إسماعيل 2:14 م, الأحد, 31 أكتوبر 21 2:14 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

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قال المهندس أشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إن آليات تمويل المشروعات العقارية قليلة في الوقت الحالي، ويجب أن تننوع بدلا من الاعتماد على القروض، إذ يفضل أن تكون هناك صناديق استثمار مساهمة في ذلك.

جاءت تصريحات (عز الدين)، ردا على سؤال كريم هلال، المدير الإقليمي لمجموعة كوليرز إنترناشيونال، الذي أدار الجلسة الثانية من موتمر التطوير العقاري الخامس.

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وانطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر «المال جى تى إم» العقارى الخامس بفندق النيل ريتز كارلتون، تحت عنوان «مستقبل التنمية العمرانية فى مصر»، وسط حضور مسئولى كبرى شركات التطوير العقارى، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وبدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية ألقاها المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان.

وشهد المؤتمر نقاشًا متبادلًا ما بين الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقارى والخدمى، حول مناخ الاستثمار العقارى فى المرحلة الراهنة، وفرص التطور فى عدة مناطق حيوية فى مصر على غرار المدن العمرانية الجديدة، ومنطقتى شرق وغرب القاهرة، بخلاف المشروعات الشاطئية والساحلية.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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