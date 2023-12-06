أشرف عبد الغفور.. فنان كبير أثرى الدراما التاريخية والدينية

رحل عن دنيانا الفنان القدير أشرف عبد الغفور والد النجمة ريهام عبد الغفور ، بعد مسيرة فنية كبيرة بدأها بمسرحية ” جلفدان هانم” ثم مسرحيات” ثلاث ليال” و” مصرع جيفارا” والنار والزيتون” .

وقدم فيها العديد من المسلسلات التليفزيونية الدينية والتاريخية والاجتماعية التي تركت أثرا كبيرا في قلوب الجماهير العربية وليس المصرية فقط ، منها ” الامام مالك” و” القضاء في الاسلام” و” عمر بن عبد العزيز ” و” هارون الرشيد ” و” الليث بن سعد ” ، وداعا قرطبة” ، حضرة المتهم أبي مع الراحل نور الشريف ، يتربى في عزو مع الفنان القدير يحى الفخراني ” .

ماجدة خير الله :كان يملك كبرياء وقيمة وكان عزوفا عن طلب العمل من أي شخص

قالت الناقدة ماجدة خير الله أن الراحل أشرف عبد الغفور كان من الممثلين النادرين الذين لهم قيمة فنية وانسانية كبيرة ، وكان نقيب الممثلين لفترة معينة وقدم العديد من الأدوار في الدراما والسينما والمسرح ومن القلائل الذين كانوا يجيدون التمثيل باللغة العربية الفصحى .

وأشارت الى أن الفنانين الموجودين حاليا لايستطيعون ذلك ، فقد تأسس بصورة مميزة في التلفزيون على هذه الأدوار الصعبة باللغة العربية ، وكان من أوائل الفنانين الذين ظهروا في الدراما التليفزيونية مع النجم الراحل نور الشريف بمسلسل ” القاهرة والناس ” الشهير للمخرج محمد فاضل والذي خرج منه الجيل الأول من الممثلين بالدراما المصرية .

وتابعت قائلة أن الراحل كان قادرا على العطاء الفني باستمرار ، لأنه برغم تقدم العمر به لكنه كان يجيد أدوار الأب والجد لآخر لحظة ، لافتة الى أنه كان يتقن اللغة العربية الفصحى ويستطيع تأدية الأدوار الصعبة التي تحتاج لرصانة في اللغة في الدراما الدينية والتاريخية وذلك لايملكه كثير من الفنانين ، وهو ممثل محترف ومتنوع .

ولفتت الى أنه كان مقل في السينما برغم موهبته الفنية الكبيرة ، لأنه كان يرى أنه متميز في الدراما والمسرح ولم يكترث لعدم الاستعانة به في السينما ، موضحة أنه ابتعد لفترة عن الشاشة السنين الماضية ثم عاد بقوة في مسلسلات ” نصيبي وقسمتك ” و” يتربى في عزو” و” حضرة المتهم أبي” وغيرها ، لأنه كان يملك كبرياء وقيمة وكان عزوفا عن طلب العمل من أي شخص .

وشددت خير الله أنه كان إنسانا محترما جدا ولم يستغل منصبه كنقيب للممثلين في وقت معين ليعمل في مختلف المسلسلات والأفلام مثل غيره ، بل كان اختياره من الجميع عن استحقاق ولم يستغل هذا المنصب .

محمود قاسم :كان ابنا للتلفزيون والمسرح لكنه لم يستطع التواجد في السينما

من ناحيته قال الناقد الفني محمود قاسم أن أشرف عبد الغفور فنانا مسرحيا كبيرا ، وقدم العديد من الأفلام مثل” 3 صور ” وكان يقوم بدور الشاب الخفيف وغيرت ملامحه على فترات من الزمن .

وأستطرد قائلا أنه كان ابنا للتلفزيون والمسرح لكنه لم يستطع التواجد في السينما بما يليق بموهبته الفنية الكبيرة .

حيث كان مسلسل” القاهرة والناس” من أولى بطولاته في التلفزيون وحقق له الشهرة وقتها بجانب نور الشريف وبوسي ، وقدم العديد من الأعمال الفنية الاذاعية المميزة والمسلسلات الدينية التي ستظل عالقة في ذاكرة المشاهدين دائما وفق” قاسم” .

سمير الجمل :كان مصنفا في تقديم الأعمال الفنية التاريخية والدينية

وعلق السيناريست سمير الجمل أن بدايته كانت مميزة جدا بمسلسل ” القاهرة والناس” ، واتخذ لنفسه خطا فنيا مميزا وساعده في ذلك براعته في اتقان اللغة العربية والتزامه الديني والأخلاقي وذلك أثر عليه ووضعه في دائرة محدودة من الشهرة .

وأصبح محسوبا على مجموعة الفنانين الذين يقدمون المسلسلات الدينية مثل مديحة حمدي وسميرة عبد العزيز ورشوان توفيق وعبد الرحيم الزرقاني ومحمد وفيق ، وذلك جعله يتحول لنجم في الاذاعة لتعويض غيابه في السينما والتلفزيون .

ولفت الى أنه غاب لسنوات طويلة لكن بمجرد عودته مع النجم يحى الفخراني في مسلسل ” يتربى في عزو”الجمهور رحب واحتفى بعودته ، وذلك يؤكد مكانة الفنان حتى لو غاب لفترة طويلة لكن الجميع كان يحبه ، وذلك يفسر سبب الحزن الشديد عليه بمجرد اعلان خبر وفاته.

وأكد الجمل أنه كان مصنفا في تقديم الأعمال الفنية التاريخية والدينية ، لكنه رغم ذلك كان يملك قدرة على تجسيد جميع الأدوار باقتدار وتمكن .