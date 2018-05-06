أشرف عبد الحفيظ مساعداً لوزير التخطيط لقواعد البيانات والخدمات الحكومية



المال – خاص

أصدرت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قراراً بتعيين م. أشرف عبد الحفيظ مساعد لوزير التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية.

وأثنت وزيرة التخطيط علي جهود عبد الحفيظ خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق ببناء وإعداد قواعد البيانات القومية، مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات وارتباطها لحظيا بالساعة السكانية، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.

يذكر أن أشرف عبد الحفيظ حاصل علي بكالوريوس هندسة قسم حاسب آلي وبكالوريوس علوم عسكرية من الكلية الفنية العسكرية 1988، وشغل العديد من المناصب آخرها كان رئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة التخطيط، وشارك بالعديد من الأنشطة القومية في المجلس الأعلى للتحول الرقمي والمجلس الأعلى للمدفوعات، بالإضافة إلى الإشراف على وتنفيذ العديد من المشروعات القومية خلال فترة عمله بالوزارة كمشروع بناء وإعداد قاعدة بيانات الانتخابات البرلمانية 2011 والرئاسية 2012 وحتي 2014 وحصول المشروع علي افضل ثاني مشروع في مسابقة الأمم المتحدة 2012، ومشروع منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة G2G، ومشروع ميكنة أعمال مكاتب الصحة وقاعدة بيانات المواليد والوفيات، مشروع تطوير نظام التسجيل الدوائي، بناء قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وغيرها من المشروعات.