أشرف عبد الباقي : يجب أن نفتخر بالزعيم عادل إمام ولا يتوقف فنه

أحمد حمديقدم النجم، أشرف عبد الباقي، حتى الآن 4 مواسم لمسرح مصر حقق بها نجاحا جماهيريا كبيرا، واستطاع أن يعيد بها الجمهور للمسرح بعد سنوات، وها هو الموسم الجديد يحقق نجاحا كبيرا منذ اللحظات الأولى فيشهد إقبالا كبيرا في مصر والكويت. ويكشف عبد الباقي لـ" المال " في هذا الحوار عن كواليس أزمة م

أحمد حمدي

قدم النجم، أشرف عبد الباقي، حتى الآن 4 مواسم لمسرح مصر حقق بها نجاحا جماهيريا كبيرا، واستطاع أن يعيد بها الجمهور للمسرح بعد سنوات، وها هو الموسم الجديد يحقق نجاحا كبيرا منذ اللحظات الأولى فيشهد إقبالا كبيرا في مصر والكويت.

ويكشف عبد الباقي لـ” المال ” في هذا الحوار عن كواليس أزمة مسرح مصر في دولة الكويت، وأسباب عدم عرض عائلة زيزو على شاشة “سي بي سي”، ورأيه في من يحاول إيقاف الزعيم عادل إمام عن استكمال مسيرته الفنية.

وعن الزعيم، قال النجم أشرف عبد الباقي، إن الزعيم عادل إمام استطاع أن يقدم فنا راقيا لأكثر من 40 عاما، وهو رمز فني كبير لنا كمصريين وعرب.

وأضاف عبد البافي في حوار مع المال “من يقول على الزعيم أنه يكفي عليه ذلك أقول له أنت لاتريد أن يكون هناك فن في مصر.

وتابع “عادل إمام استطاع أن يحافظ على نجوميته لسنوات، ولم يحقق ذلك أي نجم عالمي لذلك يجب أن نفخر بهذا الفنان في حياتنا”

وقال النجم اشرف عبد الباقي، إنه لم يفكر أبدا في تغيير فريق عمله من الفنانين في أي موسم مهما ينتقده البعض بسبب ذلك، ويحقق نجاحا بهذا الفريق طيلة المواسم الأربعة ولن يفكر في تغييره.

وأضاف :”جميعهم مميزون في شخصياتهم، وكل فنان منهم أصبح لديه جمهورا خاصا به”.

وتابع “الموسم الجديد لمسرح مصر يحتوي على مواضيع جديدة حيث قدم حوالي 80 مسرحية المواسم الأربعة السابقة، ويحاول البحث عن أفكار جديدة وأحداث أيضا لافتا إلى أنه تمنى أن يحقق الموسم نجاحا كبيرا في العيد، وحدث بالفعل أكثر مما توقع.

ونفى عبد الباقي أن يكون هناك تاثيرات سلبية على مسرحه، بسبب مشاركة أعضاء فرقته في أعمال سينمائية وتلفزيونية عديدة الفترة السابقة، مؤكدا أنهم ينظمون أوقاتهم ما بين عملهم في “مسرح مصر” وأعمالهم الفنية.

وأكد أن المسرح له تاثير مباشر مع الجمهور، فهو أصعب بكثير من مقابلة الجمهور من خلال التلفزيون أو السينما، وهو أساس كل تلك الفنون، لذلك سمي بـ “أبو الفنون”، مستنكرا حديث من يقول إن المسرح لايصنع نجوما.

وكشف عبد الباقي أنه كان في نيته أن يشارك نجوما من جيله معه في “مسرح مصر” مثل محمد هنيدي، وأحمد رزق وغيرهما، لكن وجد في هذا صعوبة، و ظلم كبير لهما

وأوضح أن البروفات تستغرق شهرين على الإقل، ولن يستطيعوا تنفيذ ذلك لارتباطهم ببطولات أعمالهم الفنية الأخرى، مضيفا “لذلك اعتمدت على الشباب الجدد”.

وعن الأزمة التي تعرض لها أثناء عرض “مسرح مصر” بدولة الكويت الفترة الماضية، قال عبد الباقي : “حققت العروض نجاحا كبيرا لكنه لم أحصل على حقوقي المادية حتى الآن، والأمر حاليا بين يدي القضاء”، مؤكدا أنه لن يتنازل عن حقه، لاسيما و أن عروض “مسرح مصر” قدمت في دول عربية مختلفة مثل الإمارات والبحرين وغيرهما دون أن تتعرض لأية أزمات نهائيا.

وعن برنامجه الأخير “عيش الليلة ” الذي قدمه على شاشة ” دي إم سي”، أوضح عبد الباقي، أنه كان يريد أن يقدم تجربة مختلفة عن برنامج “دارك “، مؤكدا أن فكرته ليست مشابهة له كما يدعي البعض.

ولفت إلى أنه يحب تقديم برامج ترفيهية ترسم البسمة على وجوه الجمهور بدلا من طوفان برامج التوك شو التي تغمر الساحة و تصيبنا بالهم والكآبة.

وأوضح عبد الباقي، أنه قدم جزءا جديدا لمسلسل “راجل وست ستات ” لأن الكثيرين طلبوا منه ذلك بعد نجاح التجربة، مضيفا أنه سيعرض له خلال الأيام القادمة مسلسلا كوميديا جديدا بعنوان “عائلة زيزو”، وفكرته مختلفة تماما عن مسلسله الأخير “أنا وبابا وماما”.

و حول الأزمة التي وقعت بينه وبين قناة سي بي سي حول مسلسل “عائلة زيزو” الفترة السابقة، أوضح عبد الباقي أن إدارة القناة غضبت من عرض مسلسل “أنا وبابا وماما” على شاشة إم بي سي المنافسة لهم، مشيرا إلى إنه قد تقرر بشكل نهائي أن يعرض المسلسل على “دي إم سي “خلال أيام قليلة.

وأاشاد اشرف عبد الباقي بالنجمين كريم عبد العزيز وشريف منير رمضان الماضي في مسلسل “الزئبق” والمخرج وائل عبدالله وبعض الأعمال الكوميدية مثل “في اللالا لاند” لدنيا سمير غانم و “خلصانة بشياكة” لأحمد مكي.

