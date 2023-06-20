أشرف عبد الباقي لـ«مساء DMC»: سعيد بعرض مسرحية جريمة في المعادي بالعريش (فيديو)

استضاف برنامج “مساء DMC” النجم أشرف عبد الباقي، أثناء تواجده بمدينة العريش استعدادا لعرض مسرحيته جريمة في المعادي”، والتقى مراسل البرنامج بأشرف عبد الباقي في كواليس العرض.

وتحدث عبد الباقي عن العرض بالعريش لأول مرة في قصر الثقافة بها فقال: وجودنا في العريش يثبت أنها أصبحت آمنة، وعادت كما كانت، وأضحت تشهد تطويرا كبيرا على المستويات كافة، وليس البنية التحتية فقط، إذ توجد أنشطة ثقافية كثيرة في الفترة الأخيرة”.

وأضاف “دورنا بسيط، لكن الدور الأساسي كان للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، حتى تعود العريش بلدا سياحيا”، لافتا إلى أنه يتواجد مع فرقته المسرحية استعداد للعرض بالعريش.

وأوضح أن العرض المسرحي سيتم عرضه في العريش على مدار يومين قائلا، العرض عامل جو جميل في القاهرة والإسكندرية والساحل وأكثر من مكان آخر وهذا الأمر يسعدنا كثيرا”.

وتابع قائلا “البلد جميلة وآمنة، أول مرة أسافر العريش، أشعر بسعادة كبيرة، كما تطرق إلى عرض مسرحية جريمة في المعادي، بعدما شهدت البروفات إقبالا كبيرا من الجمهور.

وقال: “هذا الأمر رائع، نعرض المسرحية منذ سنتين، وحرصنا على التوجه إلى كل المحافظات، مثل بورسعيد والمنيا وأسيوط والسعودية مثل جدة والرياض، والكل كان سعيدا وأُستقبلنا بشكل رائع”.