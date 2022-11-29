أشرف عبد الباقي: المسرح به التزام كبير حتى لو كنت مريضًا

حل النجم أشرف عبد الباقي ضيفا الساعات الماضية على برنامج “انسايدر بالعربي”، وتحدث عن عمله بالمسرح وانشغاله به خلال السنوات الماضية.

وأكد عبد الباقي أن المسرح به التزام كبير لدرجة أنه يجب أن يجتهد في البروفات الخاصة بأعماله المسرحية حتى يقدم عرضا مميزا للجمهور حتى لو كان مجهدا صحيا.

وأشار الى أنه في العمل السينمائي يمكن أن يعتذر عن التصوير في يوم معين لو شعر بتعب بدني مثل إصابته بنزلة برد لكن لا يستطيع فعل ذلك في المسرح، بسبب أن العرض يكون فيه جمهور كبير منتظر فتح الصالة والعرض بالإضافة إلى أن زملاءه الفنانين المشاركين معه أجورهم مرتبطة بالعرض المسرحي.

يذكر أن أشرف عبد الباقي قدم السنوات الماضية عروض مسرح مصر التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي، كما يقدم عرضا مسرحيا جديدا الأيام المقبلة بعنوان “البنك سرقوه” مع النجم كريم محمود عبد العزيز ويقدم فيه شخصية مدير بنك يتعرض للسرقة، وسيتم عرضها بموسم الرياض المقام حاليا بالسعودية.