أشرف صقر: انتظروا مسلسل «رأي الناس» الفترة المقبلة

قال المنتج الفني أشرف صقر، إنه يتم حاليا كتابة مسلسل تليفزيوني جديد، ليبدأ عرضه الفترة القادمة للجمهور على مختلف القنوات الفضائية.

وأشار للمال إلى أن المسلسل “رأي الناس” تأليف الفنان تامر فرج، ويتناول طابعا دراميا كوميديا اجتماعيا.

وأضاف أنه يقوم حاليا باختيار أبطال العمل، وتم الانتهاء من كتابة بعض حلقات المسلسل استعدادا لتصوير المشاهد الأولى فيه في القاهرة.

ولفت صقر إلى أن هذا العمل يعتبر التجربة الأولى له في الدراما التليفزيونية، بعد أن قدم سابقا تجربة سينمائية منذ سنوات”بعد الطوفان” بطولة النجمة حنان مطاوع.