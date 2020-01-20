أشرف صقر: أجهز لفيلم سينمائى

الفيلم سيحمل طابعا رومانسيا كوميديا، ويقوم حاليا باختيار أبطاله استعدادًا لتصويره الفترة المقبلة

كشف المنتج الفني أشرف صقر في تصريحات لـ«المال»، أنه يقوم حاليا بتحضير فيلم سينمائي جديد سيشارك فيه كوكبة من الفنانين، وستكون تجربته الثانية في السينما المصرية.

ولفت إلى أن الفيلم سيحمل طابعا رومانسيا كوميديا، ويقوم حاليا باختيار أبطاله استعدادًا لتصويره الفترة المقبلة.

من ناحية اخرى اكد صقر انه حتى الان لم يقوم ببيع فيلم “بعد الطوفان للقنوات الفضائية المصرية الذي أنتجه منذ فترة وشاركت في بطولته الفنانة حنان مطاوع والفنانة عبير صبري.

واوضح ان الفيلم تم عرضه للقنوات المشفرة فقط، وسيقوم الفترة المقبلة بالاتفاق مع احدى القنوات على عرضه بمقابل مادي جيد لكونه تجربة سينمائية جيدة واشاد به الجمهور.