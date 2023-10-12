أشرف صبري يرفع حصته في «فورى» إلي 2.2%

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عن قيام الرئيس التنفيذي للشركة أشرف صبري بزيادة حصته في أسهم الشركة خلال الفترة الماضية إلى 2.2 % من إجمالي أسهم رأس المال، حيث رفع حصته بنحو 3.764.780 مليون سهم إلى 74.912.691 مليون سهم.

ويضم هيكل كبار المساهمين، كلا من ألفا أوريكس ليمتد بنسبة 12.2% وبنك مصر ومجموعاته المرتبطة 10.4% وصندوق إنتربرايز المصري الأمريكي 8.48% ولينك هولد كو بي في 7.9% والبنك الأهلي المصري 6.05% وبلاك سبارو لونج تيرم إنفستمنتس ليمتد 5.4%.

وأفصحت الشركة في بيانها أن حجم الإيرادات بلغ 1,444.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 ، وهو نمو سنوي بمعدل 42.4%.

وحقق صافي الربح المعدل نموا ملحوظا بمعدل سنوي 290.4%، ليسجل 327.9 مليون جنيه، مصحوبا بوصول هامش صافي الربح المعدل إلى 22.7% كما بلغ صافي الربح 283.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، بزيادة سنوية 441.2% مصحوبا بهامش صافي ربح 19.6%.

وتعمل “فوري” أيضا على دراسة فرصة الحصول على رخصة بنك رقمي في مصر على خلفية القوانين الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري، كما بدأت مباحثات مبدئية مع شركة المدفوعات السعودية – التابعة للبنك المركزي السعودي – للحصول على رخصة لتقديم خدماتها في المملكة.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.7 مليار جنيه، موزعا على 3.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه، فيما يبلغ سعر السهم بالبورصة بحسب إغلاق جلسة الأربعاء 11 أكتوبر 4.52 جنيه، وسجل السهم أعلى سعر له هذا العام عند 6.71 جنيه في 29 يناير 2023.