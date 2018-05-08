أشرف صبري: تحصيل الضريبة الرقمية عائق دولي

المال – خاص:
قال المهندس اشرف صبرى, المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والدفع الالكترونى,ان الضريبة الرقمية تمثل عائق دولي وليس محلي فقط،وان الشركات العالمية كجوجل و الفيسبوك من ابرز الشركات التي تربح ملايين داخل الدول وتحصل دولة المنشأ الأم فقط على الضريبة .
واضاف خلال كلمته بندوة “تحديات فرض الضريبة على أنشطة الاقتصاد الرقمي”, والتى عقدت بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن من ابرز مشكلات الخضوع للاقتصاد الرقمي أنه لا توجد معرفه بمستويات الدخل للمواطنين ،وخاصةموظفي الإنترنت التي تعمل في المنزل.