أشرف صبري: تحصيل الضريبة الرقمية عائق دولي

المال - خاص:قال المهندس اشرف صبرى, المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والدفع الالكترونى,ان الضريبة الرقمية تمثل عائق دولي وليس محلي فقط،وان الشركات العالمية كجوجل و الفيسبوك من ابرز الشركات التي تربح ملايين داخل الدول وتحصل دولة المنشأ الأم فقط على الضريبة .واضاف خلال

المال – خاص:

قال المهندس اشرف صبرى, المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والدفع الالكترونى,ان الضريبة الرقمية تمثل عائق دولي وليس محلي فقط،وان الشركات العالمية كجوجل و الفيسبوك من ابرز الشركات التي تربح ملايين داخل الدول وتحصل دولة المنشأ الأم فقط على الضريبة .



