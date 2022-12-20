أشرف صبحي: تخصيص عائد ماراثون زايد الخيري هذا العام لمستشفى أهل مصر

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه سيتم تخصيص عائد مارثون زايد الخيري هذا العام لمستشفى أهل مصر.

وثمن «صبحي» القيمة الإنسانية التي يرتكز عليها ماراثون زايد الخيري، في جانب دوره فى التشجيع والتحفيز على ممارسة الرياضة، فيتم تخصيص عوائده للأعمال الإنسانية الخيرية.

كما لفت وزير الشباب والرياضة إلى حرص المواطنين المصريين والشباب والنشء على المشاركة فى فعاليات الماراثون الذى تستضيفه مصر كل عام، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيمه وفق أفضل المستويات بالتعاون مع اللجنة المنظمة للماراثون من الجانب الإماراتي.

وأكد أشرف صبحي أن استضافة مصر لماراثون زايد الخيري يأتي ضمن العلاقات والروابط الأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين مصر والإمارات، وحرص قيادات الدولتين على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، متمنياً التوفيق لجميع المتنافسين المشاركين في الماراثون الذى سيقام بعروس البحر المتوسط “الإسكندرية” يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك خلال عقد مؤسسة أهل مصر للتنمية، اليوم مؤتمرا صحفيا بمقر مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق، للإعلان عن ماراثون زايد الخيري الذي سيتم تخصيص العائد منه لصالح المستشفى.

تم خلال المؤتمر الإعلان عن انطلاق فعاليات النسخة السابعة من الماراثون المقام يوم 23 ديسمبر في محافظة الإسكندرية ومشاركة البطل زياد طارق (18 سنة) أحد الناجين من الحروق في الفعاليات، على أن يكون بدء وختام الماراثون من أمام ستاد الإسكندرية العريق، وتنقسم سباقات الماراثون الذي سيشارك به 15 ألف شخص، إلى 2 كيلو متر تشمل فئات (الأطفال تحت 10 سنوات، كبار السن فوق 60 والسباق الرئيسي لمسافة 10 كم (رجال، سيدات)، وسيتم نقل فعاليات الماراثون على الهواء مباشرةً عبر القنوات المصرية المختلفة بالتعاون مع قناة أبوظبي الرياضية تأكيداً على أهمية الرسالة الخيرية التي يرتكز عليها الماراثون.