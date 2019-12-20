أشرف صبحى: تطبيق مادة التربية الرياضية سيجعل الرياضة أسلوب حياة لكل المصريين

صبحي يؤكد على التعاون الكامل مع كل الوزارات المعنية من أجل إكتشاف الموهوبين وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية*

تسعى وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة واللياقة البدنية للمواطنين، خاصة بالمدارس والجامعات المصرية، ودراسة وضع مادة التربية الرياضية بالمدارس، ومقرر اللياقة البدنية والصحة لطلاب الجامعات.

قال وزير الشباب والرياضة إنه تم تشكيل لجنة مشتركة لوضع خطة موحدة لرفع الكفاءة الصحية والبدنية لطلاب الجامعات وتلاميذ المدارس من الجنسين، وذلك بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم “520” بشأن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة ممثل عن وزارة الشباب والرياضة وعضوية كل من ممثلي وزارات “التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والسكان، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري” لوضع خطة موحدة لرفع الكفاءة الصحية والبدنية للطلاب.

وقد أكد وزير الرياضة بناءً على قرار رئيس الوزراء أنه تم تشكيل لجنة علمية استشارية برئاسة الدكتور كمال درويش؛ حيث عقدت عدة اجتماعات بمقر وزارة الشباب والرياضة.

وقد انتهت إلى مشروع اللياقة البدنية المنفذ عن طريق وزارة الشباب والرياضة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي .

حراك مستمر للوزارات المعنية بشأن تطبيق التربية الرياضية كمادة رسوب ونجاح

ولفت صبحي إلى أن من أهم توصيات تلك اللجنة وضع مادة التربية الرياضة بالمدارس كمادة أساسية، ومقرر اللياقة البدنية والصحية لطلاب الجامعات.

وقد نفذت وزارة الشباب والرياضة، من خلال هذا المشروع، مجموعة من البرامج والمشروعات التي تسهم فى بناء الإنسان المصرى صحياً وبدنياً.

وأشار وزير الرياضة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى أن تكون الرياضة “أسلوب حياة “، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة بين طلاب المدارس والجامعات وجميع فئات المجتمع المصري، ومواجهة المشكلات الصحية التي أصابت المجتمع المصري، وفى مقدمتها السمنة وما يصاحبها من أمراض قلة الحركة”.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن التعاون دائم ومستمر مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم.

مشيدا بقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 311 لسنة 2019، بإعتبار مادة التربية الرياضية أساسية، ومادة نجاح ورسوب ولا تضاف درجاتها الي المجموع الكلي، وذلك بالصفوف من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي بمرحلة التعليم الأساسي، على أن تخصص لها فترة دراسية واحدة حصتين أسبوعيا.

ويتم تقييم الطالب عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بإسبوعين على الأقل.

كما سيشمل درس التربية الرياضية الآتي: المجال النفس حركي، ويشمل “الإختبارات البدنية، الإختبارات المهارية”، المجال المعرفي، ويتضمن “المعلومات والمعارف”، والثقافة الرياضية والصحية”، والمجال الوجداني والانفعالي، ويضم “سلوك التلميذ، الالتزام بالزي الرياضي”.