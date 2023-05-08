أشرف سيف في أول ظهور بعد 15 عاما : أقدم مشروعا فنيا عن الشيخ محمد رفعت

استضاف الاعلامي عمرو الليثي في برنامجه ” واحد من الناس” الفنان أشرف وحيد سيف نجل الفنان الكوميدي الراحل وحيد سيف في أول ظهور اعلامي بعد غياب 15 عاما عن الشاشة .

وتحدث أشرف وحيد سيف عن جوانب كثيرة في حياته الفنية والخاصة فقال : أنا معجب بكريم عبد العزيز وأحمد مكى وماجد الكدوانى، وكريم محمود عبد العزيز، ومن الفنانات قال: “هند صبرى ممتازة ومعجب جدا بدنيا سمير غانم رائعة فى كل حاجة فى التراجيديا والكوميديا، وعمى سمير غانم بدايته مع بابا فى اسكندرية وفرقة ثلاثى أضواء المسرح كانت بدايتهم ولم يكن جورج سيدهم والضيف انضم لها وقتها.

أضاف ” أنا متزوج من الفنانة المعتزلة لمياء الجداوى وهى أم أولادى، واعتزلت الفن بناء على إرادتها الكاملة بدون تدخل منى، وأخدت القرار قبل الزواج وحفظت القرآن وتفرغت لتربية الأولاد، مضيفا “شاركت معها في العديد من الأعمال منها: “قسمتى و نصيبى، وخضرة والعنكبوت وأصحاب المعالى”، وزعلت منى لما بعدت عن التمثيل، لكن الشيء الإيجابي فى هذا الابتعاد هو إني رجعت للقراءة مرة أخرى وبقى عندى رصيد معرفى كبير.

يذكر أن الفنان أشرف سيف هو ابن الفنان الكبير وحيد سيف، قدّم للتلفزيون مسلسلات (أهلاً بالسكان، ورفقاً أيها الأبناء، والباقي من الزمن ساعة، وكلام رجالة، وخشوع، وشارع المواردي ومسلسل ينابيع العشق ومسلسل الخيزران وسهرة رحلة الأوهام).

أوضح أيضا أنه يقوم حاليا بكتابة سيناريو عن الشيخ محمد رفعت وقدمه إلى أحد الكيانات الإعلامية الكبيرة لإنتاجه، وأُعجبوا به جدا وهيتم تنفيذه إن شاء الله، لكن أنا مش همثل فيه، على الرغم من أن ابنته الحاجة هناء محمد رفعت طلبت منى أعمل شخصيته لأن فيه شبه كبير بينى وبينه.