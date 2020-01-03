أشرف سالم يتعاون مع إيهاب توفيق في ألبومه الجديد

الأغنية تم تسجيلها مؤخرا وهي للشاعر الغنائي هاني الصغير

كشف الملحن أشرف سالم في تصريحات لـ”المال” أنه سيعود للتعاون الفني بعد فترة طويلة مع الفنان إيهاب توفيق ، في ألبومه الجديد خلال العام الحالي.

وأضاف أنه سيتعاون مع إيهاب توفيق في أكثر من أغنية منها “هلت الأفراح “، وهي أغنية عاطفية مختلفة لم يقدم مثلها إيهاب سابقا .

وأشار إلى أن الأغنية تم تسجيلها مؤخرا وهي للشاعر الغنائي هاني الصغير الذي يتعاون معه إيهاب توفيق في أكثر من أغنية بالألبوم .

وأوضح سالم أن أغنية “هلت الأفراح” ستطرح ضمن الألبوم الجديد، وليست أغنية سنجل حتى الآن متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور.