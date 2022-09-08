أشرف سالمان رئيسا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين أشرف سالمان رئيسا لمجلس إدارة الشركة ، خلفاً لحسن عبدالله الذي تولى منصب محافظ البنك المركزى.

جدير بالذكر أن أشرف سالمان سبق وتولى حقيبة وزارة الاستثمار في الفترة بين عامي 2014 و 2016 ، وبعدها تولى رئيس شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري ، الذراع التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

شغل سالمان كذلك منصب عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة منذ منتصف 2021.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتولي حسن عبد الله ، الرئيس السابق للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منصب قائم بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي تقدم باستقالته الشهر الماضي.

وفي بيان صحفي صادر عن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، أشاد المجلس بمجهودات حسن عبد الله التى تمت من خطوات بناء وتحديث للبنية التحتية المؤسسية لمجموعة الشركات.