أشرف سالمان: التمويل العقاري يشهد عملية رواج بعد انخفاض الفائدة

قال الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة سيتي ايدج إن هناك خطة قوية من الدولة في دعم التمويل العقاري في مصر، تشجيعا للمواطنين في الحصول على وحدات وخاصة محدوي الدخل.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري أن الدولة خصصت ٢٠٠ مليار جنيه لدعم قطاع التمويل العقاري ما سيؤدي إلى التنشيط القطاع العقاري خلال الفترة الحالية.

وحول الصناديق العقارية قال سالمان إن المنطقة العربية تضم حوالي 18 صندوقا وهي رقم ضئيل للغاية مقارنة بحجم المشروعات العقارية.

ولفت إلى أن الصناديق العقارية تستثمر بشكل قوي في المشروعات غير السكنية والتي تدر عائدًا بشكل مستمر.

وأوضح سالمان أننا نحتاج إلى إدخال تعديلات على صناديق الاستثمار العقاري خاصة وأنه محمل بأعباء ضرائبية وهو ما أدى إلى العزوف على تأسيس الشركات.