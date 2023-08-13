أشرف زكي يكشف عن كواليس مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين

كشف نقيب الممثلين أشرف زكي، عن كواليس المؤتمر الصحفي الذي سيقام مساء اليوم بمدينة العلمين الجديدة لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية الساعات الماضية لبرنامج ” من مصر ” للإعلامي عمرو خليل ، إن المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية المقام على هامش فعاليات مهرجان العلمين سيشهد العديد من المفاجآت الفنية المميزة للجمهور وصناعة الدراما المصرية ومبدعيها.

وأضاف أن مهرجان القاهرة للدراما الدورة الثانية سيتيح المشاركة لكل الطبقات والفئات من الشعب المصري، وتستمر فعالياته حتى 26 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن العلمين الجديدة تشهد طفرة حقيقية في كل شىء واصفا ” مصر في حتة تانية “.