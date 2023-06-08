أشرف زكي يكشف عن عودة حلا شيحة للتمثيل بعد غياب

كشف نقيب الممثلين دكتور أشرف زكي الساعات الماضية عن عودة الفنانة حلا شيحة مرة أخرى للتمثيل والفن الأيام القادمة وذلك بمكالمة تمت بينهما وطلبت منه أن تجلس معه موضحا أنه ليس صاحب القرار وسيأخذ رأي فناني مصر والأسرة الفنية لكنهم متسامحين وقالوا له ” بنتنا” .

أضاف أشرف زكي في لقائه ببرنامج ” معكم ” للاعلامية منى الشاذلي عبر شاشة سي بي سي ، بمناسبة منحه جائزة الدولة التقديرية أنه ليس في حرج من موقف حلا شيحة ” .

وأشار الى أن مشروع اقامة دار خاصة لكبار السن من الفنانين الذي يحتاجون لرعاية كان مفترض أن يكون مقابل رسوم رمزية فقط لاقامة الفنانين بالدار ، انما بفضل الشيخ سلطان القاسمي حاكم امارة الشارقة تم الغاء هذه الرسوم تماما .

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها “معكم مني الشاذلي”، الأربعاء الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، احتفالا بحصوله على جوائز الدولة التقديرية.