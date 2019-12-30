أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاده في كواليس مسلسل «وصل أمانة»

أشرف زكي احتفل مع فريق عمل المسلسل الرمضاني «وصل أمانة»لا

احتفل الفنان أشرف زكي بعيد ميلاده في ختام عام ٢٠١٩، بحضور كوكبة من الفنانين ومعهم زوجته الفنانة روجينا وذلك في كواليس تصوير مسلسل وصل أمانة الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل.

أشرف زكي احتفل مع فريق عمل المسلسل الرمضاني «وصل أمانة»

وشارك الاحتفالية الفنان علي ربيع بطل المسلسل ومعه أيضا مصطفى خاطر، محمد علي رزق، أحمد الشامي.

كما حضر أيضا اوس اوس، ايهاب فهمي، كريم عفيفي، عادل عوض وغيرهم.

ويقوم فريق العمل حاليا بتصوير مشاهدهم في مسلسل وصل أمانة الذي سيشارك في السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٠

وأشرف زكي من مواليد 29 ديسمبر1960، وحاليا يشغل منصب نقيب الممثلين.

