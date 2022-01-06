ثقافة وفنون

أشرف زكي ومنير مكرم يتقدمان مراسم جنازة مها أبو عوف (صور)

بدأت منذ قليل مراسم جنازة الفنانة القديرة مها أبو عوف شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 65 عاما ، وسبب خبر رحيلها حزنا كبيرا لمحبيها وأصدقاءها…

أحمد حمدي 1:04 م, الخميس, 6 يناير 22 1:04 م, الخميس, 6 يناير 22

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بدأت منذ قليل مراسم جنازة الفنانة القديرة مها أبو عوف شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 65 عاما ، وسبب خبر رحيلها حزنا كبيرا لمحبيها وأصدقاءها بالوسط الفني .

وكان في مقدمة الحضور لمراسم الجنازة للفنانة مها أبو عوف التي أقيمت بمسجد الرحمن الرحيم ، نقيب الممثلين أشرف زكي والفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية .

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يذكر أن الراحلة قدمت مشوارا فنيا كبيرا في التلفزيون والسينما وتميزت بادوار كثيرة منها ، راجل وست ستات ، حضرة المتهم أبي ، الخواجة عبد القادر ، حالة حب وغيرها .

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بقلم أحمد حمدي

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