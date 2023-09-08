أشرف زكي لـ«رامي رضوان»: لا صحة للائحة الأجور المزعومة وأوجه الشكر لـ«المتحدة»

وجه نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي شكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل محاولتها الحفاظ على الفن المصري، مشيرا إلى أن لائحة الأجور المزعومة والتي أحدثت ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي هدفها إحداث بلبلة في الوسط الفني ولا صحة لها.

وأضاف أشر زكي في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي إم سي ” للإعلامي رضوان مساء اليوم، أنه تم الاتفاق على عدد من البنود في اجتماع المتحدة اليوم باتحاد المنتجين والمهن السينمائية، ومنها عدم الإدلاء بأى تصريحات، وكذلك وضع آليات تؤكد أنه لامساس بحقوق الناس ولابد من الحفاظ على المهنة.

وأشار أيضا إلى أن اتحاد المنتجين أكد أنه لا يوجد تصنيف للفنانين، وهذا غير وارد، مضيفا أن الشركة المتحدة دعت جميع الأطراف، وأكدوا أننا رافعين شعار الحفاظ على هوية مصر ونحن هوليود الشرق.