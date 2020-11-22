ثقافة وفنون

أشرف زكي عن لقاء محمد رمضان بإسرائيليين: هنحكم بالعدل وبحق ربنا (فيديو)‎

محمد رمضان أكد أن هناك جمهور طلب التصوير معه مع عدم معرفته بهويتهم، وفق نقيب المهن التمثيلية
محمد مجدي 11:26 م, الأحد, 22 نوفمبر 20 11:26 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

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أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أنه سيتم غدا الإثنين عقد اجتماع بين الاتحاد العام للنقابات الفنية و نقابة المهن التمثيلية لبحث ودراسة وعرض الصور والفيديوهات التي تم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان وإسرائيليين.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، أنه فور علمه بالواقعة قام بالاتصال بمحمد رمضان وكان رد الأخير أن هناك جمهور طلب التصوير معه مع عدم معرفته بهويتهم.

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وأضاف أن الاجتماع الذي سيعقد غدا لن يتم استدعاء محمد رمضان خلاله ، مشيرا إلى أن الاجتماع سيتطرق ما نشر وبناء عليه سيتم إصدار القرارات المناسبة.

وأوضح زكي، أن هناك مواقف سابقة مماثلة في حالات قيام أعضاء النقابة بالتطبيع مع إسرائيل مثل المؤلف علي سالم و الذي تم شطبه من نقابة المهن التمثيلية، قائلا: “كل حاجة تم عرضها هنشوفها و هنحكم بالعدل و بحق ربنا”.

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ورفض زكي ، الإعلان عن العقوبة أو القرار الذي سيتم اتخاذه مع محمد رمضان ، قائلا : “إحنا هنحط بكرة كل حاجة على المائدة و نتدارس الموقف ما له و ما عليه ، كما من حقه أن يدافع عن نفسه و احنا هنسمتع لمحمد رمضان”.

وتابع زكي: “سيتم بعد عقد اجتماع المقرر غدا ، تحديد أن كان سيتم استدعاء محمد رمضان أو توقيع عقوبة مباشرة”، مشيرا إلى أن هناك نداءات كثيرة برفض هذا الموقف.

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وأكد نقيب المهن التمثيلية أنه يفكر بهدوء و عقلانية شديدة في موقف محمد رمضان المثار حاليا وقيامه بالتصوير مع أشخاص إسرائيليين، قائلا: “الموقف اللي احنا فيه صعب” .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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